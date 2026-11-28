El partido Morena impulsa una iniciativa para prohibir que las aseguradoras penalicen a quienes cambien de compañía, garantizando la continuidad de sus años de cobertura.

La iniciativa política presentada por el partido Morena en México busca instaurar un cambio estructural en el sector de los seguros médicos, enfocándose específicamente en la protección de los derechos de los asegurados. El objetivo principal de esta propuesta legislativa es eliminar una práctica común en la industria, donde los usuarios enfrentan penalizaciones significativas al decidir cambiar de proveedor de servicios de salud.

Detalles de la Reforma de Antigüedad

La propuesta central permite a los ciudadanos cambiar de compañía de seguros médicos sin perder los años de antigüedad acumulados. Esta medida aborda directamente una de las principales quejas de los consumidores, quienes han reportado que las aseguradoras utilizan el tiempo de permanencia como una herramienta de bloqueo para desincentivar la migración a competidores.

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Actualmente, muchos usuarios evitan cambiar de aseguradora porque temen ser clasificados como de alto riesgo o enfrentar prima más altas debido a su historial médico previo. La nueva normativa pretende garantizar que la continuidad de la cobertura sea un derecho inalienable, independientemente de la entidad financiera que administre el plan.

Al preservar los años de antigüedad, la legislación busca nivelar el campo de juego entre las diferentes compañías. Esto elimina la ventaja competitiva que las empresas actuales obtienen al retener información sobre el historial de salud de sus clientes para justificar aumentos de tarifas o denegar coberturas en casos específicos.

Posiciones de los Grupos Interesados

Los defensores de esta iniciativa argumentan que la transparencia y la portabilidad de los datos médicos son fundamentales para una mercado justo. Consideran que la capacidad de cambiar libremente de proveedor incentiva a las compañías a mejorar sus servicios y a mantener precios competitivos para retener a sus clientes de manera voluntaria.

Por otro lado, los representantes del sector asegurador han expresado sus reservas sobre la implementación de estas reglas. Sostienen que los años de antigüedad están relacionados con el cálculo de riesgos y las reservas técnicas que cada compañía mantiene. Temen que la obligatoriedad de transferir estos valores pueda afectar la estabilidad financiera de los planes actuales.

Los expertos en derecho sanitario señalan que el equilibrio entre la protección del consumidor y la sostenibilidad del mercado es clave. Recomiendan que la regulación incluya mecanismos claros para la evaluación de riesgos, evitando que las aseguradoras transfieran cargas no calculadas de una entidad a otra.

Impacto en el Mercado y Próximos Pasos

Si la propuesta se aprueba, el impacto inmediato sería una mayor movilidad de los asegurados en el país. Se espera que esto genere una competencia más dinámica, donde las empresas deban innovar en sus modelos de atención y beneficios para justificar la lealtad del cliente.

Los próximos pasos incluyen la revisión detallada del texto legislativo por parte de las comisiones correspondientes en el Congreso. Los plazos para la votación y la eventual entrada en vigor dependen del acuerdo político entre las fuerzas parlamentarias que apoyan o se oponen a la medida.

La ciudadanía mexicana espera con atención esta evolución regulatoria, ya que afecta directamente a millones de hogares que dependen de estos servicios para su bienestar. La claridad en las normas garantizará que los derechos de los usuarios estén protegidos ante posibles abusos comerciales.