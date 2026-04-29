Morena Reconfigura su Estructura de Cara a las Elecciones de 2027

Cambios clave en el gabinete de Claudia Sheinbaum y la designación de Ariadna Montiel como posible líder del partido anticipan una estrategia para fortalecer Morena de cara a las próximas elecciones, donde se disputarán 17 gubernaturas y 500 diputaciones federales.

La estructura interna del partido Morena está experimentando una significativa reconfiguración en las semanas recientes, con movimientos estratégicos de figuras clave que apuntan a fortalecer su posición de cara a los desafíos electorales venideros.

Estos cambios, que involucran a miembros prominentes del gabinete legal y ampliado de la presidenta Claudia Sheinbaum, reflejan una preparación intensa para el proceso electoral que se avecina, donde se disputarán 17 gubernaturas y 500 diputaciones federales. La salida de Citlalli Hernández de la Secretaría de las Mujeres para integrarse al partido, y la reciente renuncia de Ariadna Montiel a la Secretaría del Bienestar, son ejemplos claros de esta estrategia.

Montiel, en particular, suena como una fuerte candidata para liderar a Morena en las elecciones de 2027, un puesto crucial para mantener la cohesión y la dirección del partido. Estos movimientos se producen en un contexto de transición, tras la renuncia de Luisa María Alcalde a la dirigencia del partido para asumir el cargo de Consejera Jurídica de la Presidencia, lo que ha desencadenado la necesidad de elegir un nuevo líder a través del Congreso Nacional Extraordinario de Morena.

El objetivo primordial de Morena es no solo retener el poder en los gobiernos estatales que actualmente controla, sino también consolidar su mayoría en la Cámara de Diputados y, crucialmente, mejorar los resultados obtenidos en las elecciones anteriores. En los comicios de 2025, el partido experimentó una pérdida significativa de votos, alrededor de un millón, y la pérdida de 15 alcaldías, incluyendo la importante ciudad de Veracruz.

Además, no logró arrebatar al Partido Acción Nacional (PAN) su bastión en Boca del Río. En Durango, los resultados fueron igualmente desalentadores, con Morena y sus aliados obteniendo solo 16 de los 39 municipios en disputa, mientras que el PRI y el PAN alcanzaron los 20.

Ariadna Montiel, con su experiencia como secretaria de Bienestar, donde gestionó un presupuesto considerable de 987 millones de pesos a través de 18 programas sociales que beneficiaron a 15 millones de personas, se perfila como la séptima presidenta del partido. Su tarea principal será supervisar el proceso interno de selección de candidatos y asegurar que Morena mantenga y amplíe su presencia en las gubernaturas en las elecciones de 2027.

La designación de Montiel subraya la importancia que Morena otorga a la continuidad de las políticas sociales y a la movilización de su base de apoyo. La reestructuración interna de Morena también responde a los éxitos recientes del partido, que le han permitido aprobar la mayoría de las reformas constitucionales propuestas por el expresidente López Obrador y ahora impulsadas por la presidenta Sheinbaum, incluyendo la controvertida reforma del Poder Judicial.

El control de Morena sobre 27 de los 32 congresos estatales facilita la aprobación rápida y eficiente de cualquier modificación constitucional propuesta por sus legisladores. Citlalli Hernández, ahora secretaria de Elecciones del partido, ha prometido mantener los gobiernos estatales, fortalecer la unidad del partido y continuar con la transformación del país. La presidenta Sheinbaum ha confirmado la salida de Ariadna Montiel de la Secretaría de Bienestar, marcando el duodécimo cambio en su gabinete.

Leticia Ramírez, una exfuncionaria del gobierno de López Obrador, ha sido nombrada para reemplazar a Montiel, con una trayectoria que incluye cargos en Atención Ciudadana y Educación. Otros nombres que se mencionan como posibles candidatos para cargos de elección popular son Mario Delgado, actual titular de Educación, quien podría buscar la candidatura en Colima, y Rosa Icela Rodríguez, quien podría dejar su puesto en Gobernación para contender en San Luis Potosí.

Estos movimientos demuestran la ambición de Morena de mantener su dominio político y continuar implementando su agenda de transformación





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