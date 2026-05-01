Morena se enfrenta a un Congreso Nacional en crisis y con la sombra de un gobernador investigado

El Congreso Nacional de Morena se celebra en un momento de tensión interna y crisis reputacional, marcado por la posible ausencia de un gobernador bajo investigación en Estados Unidos y la necesidad de redefinir su estrategia de cara a 2027.

Morena se prepara para su Congreso Nacional este domingo en un contexto particularmente delicado. La posible ausencia de un gobernador bajo investigación por autoridades estadounidenses es un factor clave, ya que su presencia generaría una disrupción significativa y obligaría al partido a tomar una postura incómoda frente a un caso que trasciende las fronteras nacionales.

La sola imagen de apoyo colectivo a este gobernador implicaría riesgos reputacionales para Morena y el gobierno federal, además de potencialmente fracturar la unidad interna del partido, considerando que algunos gobernadores enfrentan sus propios desafíos legales y migratorios. Este Congreso se produce en un momento de crisis de confianza y reputación para Morena en varios estados, sumado a una compleja reorganización interna que ha generado tensiones internas.

Se trata de un ajuste fundamental en el partido, crucial para definir la distribución del poder interno y la estrategia para enfrentar un entorno político cada vez más adverso de cara a 2027. El evento reunirá a cerca de 300 consejeros nacionales, gobernadores, legisladores y miembros del gabinete, comenzando con un desayuno privado entre los mandatarios estatales y la dirigencia, donde se abordarán las discusiones más sensibles y las crisis actuales.

Aunque el caso del gobernador no se mencione explícitamente, estará presente en las conversaciones, revelando quién lo apoya, quién permanece en silencio y quién toma distancia. Posteriormente, se llevará a cabo la instalación formal del Congreso y la renovación de la dirigencia, con una candidata que se perfila como la favorita, una operadora territorial cercana a la presidenta electa y al presidente saliente, con experiencia en la administración de programas sociales.

Su elección busca ordenar el partido y fortalecer su vínculo con el gobierno, representando el ala institucional que prioriza el control, la disciplina y la ideología del movimiento. Andrés Manuel López Beltrán será ratificado como secretario de Organización, un puesto clave para controlar la estructura territorial, la movilización y la operación electoral, con Durango en junio como su primera prueba.

Además, se formalizará la creación de la Comisión Nacional de Elecciones, liderada por una figura con gran capacidad de decisión sobre las candidaturas para 2027, consolidando una estructura más centralizada en la toma de decisiones. Este triángulo de poder, que combina la dirigencia formal, la operación en territorio y el control estratégico de las candidaturas, busca alinear todos los esfuerzos con el proyecto presidencial.

Sin embargo, el caso del gobernador introduce un elemento inédito, un conflicto que involucra a autoridades estadounidenses y que podría escalar a escenarios legales y diplomáticos complejos. Morena nunca antes había enfrentado una situación similar con un gobernador en funciones bajo tal escrutinio externo. El Congreso buscará proyectar unidad y control, con mensajes de cohesión y respaldo al proyecto de gobierno, pero la realidad es que el partido se encuentra inmerso en una profunda crisis.

La salida de la dirigencia nacional ha generado diversas interpretaciones, desde diferencias con los aliados del Partido Verde y el PT hasta conflictos personales. Sin embargo, la información más cercana a la toma de decisiones sugiere que se trata de un movimiento previsto, resultado del desgaste natural de una fuerza política en el gobierno que enfrenta procesos electorales complejos. La presidenta electa habría optado por mantenerla en su círculo cercano, reconociendo su potencial político a corto plazo





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