Morena se Renueva en Medio de Acusaciones de Narcotráfico

El partido Morena celebra su Congreso Nacional para elegir una nueva dirigencia, en un contexto marcado por las acusaciones de la justicia estadounidense contra el gobernador con licencia de Sinaloa y otros funcionarios por presuntos vínculos con el narcotráfico. La elección se produce en preparación para las elecciones de 2027 y tras la salida de Luisa María Alcalde de la presidencia del partido.

El partido Morena celebra su Congreso Nacional este 3 de mayo, un evento crucial para la renovación de su dirigencia en un momento particularmente delicado.

La sombra de las acusaciones presentadas en Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios por presuntos vínculos con el narcotráfico, planea sobre este proceso interno. Estas acusaciones, que detallan una supuesta red de corrupción y una “narconómina” en la que estarían involucrados altos cargos, añaden una capa de complejidad a la elección de la nueva cúpula directiva.

La renovación de la presidencia del partido se produce en un contexto de preparación para las elecciones de 2027, lo que subraya la importancia de elegir un liderazgo capaz de guiar a Morena hacia el éxito electoral. El Comité Ejecutivo Nacional de Morena aprobó de manera unánime la convocatoria para su VIII Congreso Nacional Extraordinario el pasado 26 de abril.

El evento se llevará a cabo en los salones Maya 1 y 2 del World Trade Center de la Ciudad de México, con un registro que comenzará a las 08:00 horas en Montecito 38, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez. La salida de Luisa María Alcalde de la presidencia del partido, para integrarse al gabinete de la presidenta como Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal en sustitución de Esthela Damián, ha abierto la puerta a una contienda por el liderazgo.

Alcalde ha expresado su agradecimiento a la presidenta y su entusiasmo por asumir nuevos retos en la consolidación del proyecto de transformación. Su intención de contender por la dirigencia nacional del partido ha sido confirmada, y se espera que continúe contribuyendo al movimiento. Por su parte, Mario Delgado, exdirigente nacional de Morena y actual secretario de Educación, ha manifestado públicamente su respaldo a Alejandro Montiel, considerándolo la figura adecuada para conducir al partido hacia una “jornada histórica en el 2027”.

Delgado ha recordado viejas batallas y anécdotas compartidas, destacando los profundos cambios que el movimiento ha logrado en el país. La elección se realizará para el periodo comprendido del 3 de mayo de 2026 al 1 de octubre de 2027.

El orden del día del congreso incluye la acreditación de asistentes, la declaración de quórum, la posible aprobación de reformas estatutarias, el mensaje de la presidencia saliente, la elección de la nueva dirigencia y otros puntos relevantes para el futuro del partido. La presión política ejercida por la justicia estadounidense, tras la acusación presentada por la Fiscalía para el Distrito Sur de Nueva York el 29 de abril, añade un elemento de urgencia y escrutinio al proceso interno de Morena.

La acusación contra Rocha Moya y los otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos detalla un esquema de corrupción en el que se les imputan delitos graves como “conspiración de importación de narcóticos”, “posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos” y “conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos”. Estos cargos podrían acarrear severas consecuencias legales.

Tanto Rocha Moya como Enrique Inzunza Cázarez, también señalado por las autoridades estadounidenses, han rechazado las acusaciones y han manifestado su intención de colaborar con las investigaciones de la Fiscalía General de la República. Rocha Moya ha argumentado que su separación del cargo busca facilitar las investigaciones, mientras que Inzunza Cázarez ha anunciado que participará en los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

La situación plantea interrogantes sobre la integridad del partido y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia para prevenir la corrupción y garantizar la rendición de cuentas. El Congreso Nacional de Morena se convierte así en un momento decisivo para el futuro del partido, en el que se deberá elegir un liderazgo capaz de afrontar los desafíos internos y externos, y de mantener la confianza de la ciudadanía





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