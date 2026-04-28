Morena Tabasco abriría sus puertas a 'Andy' López Beltrán si cumple con los procedimientos internos

El dirigente de Morena en Tabasco, Jesús Selván, aseguró que Andrés Manuel López Beltrán sería bienvenido en el partido si decide buscar un cargo de elección popular en la entidad, siempre que siga las reglas internas, como sondeos y encuestas para definir candidaturas. Selván destacó el respaldo al lopezobradorismo en el estado y afirmó que no habría rechazo a su eventual aspiración, aunque aclaró que hasta ahora no hay confirmación de que 'Andy' pretenda competir en Tabasco.

De concretarse su candidatura, Andrés Manuel López Beltrán , conocido como 'Andy', sería recibido en Morena Tabasco con los brazos abiertos, siempre y cuando cumpla con los procedimientos internos del partido, según el dirigente estatal de Morena , Jesús Selván.

En una rueda de prensa, Selván destacó que, si el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador decidiera buscar un cargo de elección popular en la entidad, tendría que someterse a las mismas reglas que cualquier otro aspirante, incluyendo sondeos y encuestas para definir candidaturas. El líder morenista lo calificó como 'un gran activo' del movimiento y aseguró que en Tabasco existe un amplio respaldo al lopezobradorismo.

'Más del 98% de los morenistas en Tabasco son lopezobradoristas', afirmó Selván, lo que garantizaría que no habría rechazo a una eventual aspiración electoral de López Beltrán, quien también ocupa el cargo de secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Aunque el dirigente reconoció que, hasta el momento, no tiene conocimiento de que 'Andy' pretenda competir por un cargo en su estado natal, insistió en que, de ser así, tendría que seguir el mismo proceso que cualquier otro militante.

'No hay impedimento para que busque contender en su terruño, pero debe pasar por el procedimiento establecido', dijo. Selván también mencionó que las versiones sobre una posible candidatura de López Beltrán son solo rumores, pero reiteró que, de concretarse, sería recibido como cualquier otro aspirante, siempre que cumpla con las normas partidistas.

Mientras tanto, en otros temas, autoridades levantaron la contingencia ambiental en el Valle de México, lo que afecta el esquema de Hoy No Circula para este inicio de semana. Además, en Sinaloa, indígenas mayo-yoremes, pescadores y ambientalistas se preparan para impedir la imposición de proyectos como la planta de metanol Pacífico Mexinol, que impactarían las bahías de Santa María, Ohuira y Topolobampo en el norte del estado.

En otro orden, el detenido conocido como 'El Bravo 2' o 'Mata Jefes' sigue siendo buscado por Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, incluyendo conspiración para distribuir cocaína y heroína





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