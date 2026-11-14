Morena y PT fracasan en acuerdo para candidatura a gobernador de Michoacán 2027

Morena y el Partido del Trabajo mantienen el conflicto por la candidatura a la gubernatura de Michoacán. Citlalli Hernández niega pactos mientras el PT presiona por una nueva encuesta en 2027.

El camino hacia la definición del candidato único de la coalición electoral que encabeza el movimiento Morena para la gubernatura de Michoacán en las elecciones de 2027 se ha visto severamente obstaculizado por la falta de consenso entre sus socios de gobierno. La tensión interna ha escalado nuevamente después de que el Partido del Trabajo (PT) rechazara públicamente el perfil preliminar favorecido por Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), lo que ha desatado una guerra de declaraciones entre los líderes de las fracciones parlamentarias y ejecutivas.

Conflicto entre Torres y Morón

El origen de la controversia se remonta a septiembre pasado, cuando la dirección nacional de Morena, en coordinación con el PVEM, declaró virtualmente a Carlos Torres como el precandidato a la gubernatura. Carlos Torres, quien ocupa el cargo de exfiscal general del estado de Michoacán, fue seleccionado a través de una encuesta dirigida a simpatizantes del movimiento. Sin embargo, esta designación ha generado un rechazo frontal por parte del Partido del Trabajo, que sostiene que el perfil de Torres no representa los intereses de la coalición y prefiere openly apoyar a otra figura política dentro de la plataforma.

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En contraposición a la preferencia por el exfiscal, el senador morenista Raúl Morón se ha consolidado como la opción principal respaldada por los sectores más críticos dentro del partido verde. El Partido del Trabajo ha ejercido una presión sostenida sobre la dirigencia nacional de Morena para modificar la decisión inicial y considerar a Raúl Morón como el frente unificado, argumentando que esta alternativa tendría mayor viabilidad electoral en la entidad. Esta disidencia ha fragmentado la narrativa oficial del movimiento y ha complicado la estrategia de campaña antes de lo previsto.

Guerra de declaraciones públicas

La situación llegó a un punto de quiebre este jueves, cuando el diputado petista Reginaldo Sandoval afirmó en conferencia de prensa que se había alcanzado un acuerdo formal entre Morena y el Partido del Trabajo para repetir la encuesta a simpatizantes que definiría al nuevo candidato. Sandoval declaró explícitamente que, bajo este nuevo mecanismo, el resultado de la medición encabezaría la ruta política de la cuarta transformación (4T) con el respaldo de los tres partidos de la coalición. El legislador añadió que los tres grupos mantienen una mesa de discusión activa para configurar la coalición electoral en la entidad.

No obstante, las declaraciones de Reginaldo Sandoval fueron rápidamente desmentidas por la cúpula de Morena. Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena, negó rotundamente la existencia de cualquier pacto que beneficiara los intereses del Partido del Trabajo. En una respuesta pública a través de la red social X, Hernández señaló que Sandoval estaba difundiendo información errónea sobre los acuerdos internos y lo acusó de actuar a título personal, no en nombre del partido. La dirigente enfatizó que las negociaciones se realizan exclusivamente con los dirigentes nacionales del PT en reuniones semanales, excluyendo a diputados individuales de estos procesos estratégicos.

Respuesta del Partido del Trabajo

A pesar de la negativa categórica de Citlalli Hernández, Reginaldo Sandoval persistió en su postura y emitió un nuevo pronunciamiento aclarando la interpretación de los hechos. El diputado sostuvo que la presidenta de la comisión no había negado la posibilidad de repetir la encuesta, sino que únicamente rechazaba la idea de un acuerdo político directo que beneficiara al PT. Sandoval argumentó que lo planteado es la necesidad de contar con instrumentos de medición a finales de mes para tomar una decisión política informada, citando la claridad de las reglas internas que permiten considerar otros elementos además de las encuestas tradicionales.

Próximos pasos en la definición

El proceso de selección continúa marcado por la incertidumbre y la fragmentación interna, con fechas límite cada vez más cercanas para la definición final del candidato. La decisión política está programada para tomarse a finales de este mes, según lo indicado por los voceros del Partido del Trabajo. Mientras tanto, Morena insiste en que sus alianzas se construyen mediante el diálogo respetuoso y el cumplimiento de reglas claras, pero sin ceder ante las presiones externas que buscan alterar los resultados preliminares. La tensión entre la dirigencia nacional y las figuras regionales como Raúl Morón y Reginaldo Sandoval sugiere que el conflicto apenas está comenzando y que la unidad de la coalición en Michoacán está en juego crítico para el éxito electoral de 2027.