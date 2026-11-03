Morena y Salud debaten eutanasia en CDMX con alerta por frío

Legisladores de Morena y la Secretaría de Salud analizan la regulación de la muerte digna en la Ciudad de México mientras activan alerta amarilla por bajas temperaturas.

La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Xóchitl Bravo, reconoció abiertamente que legislar sobre la asistencia médica para morir o la eutanasia en la Ciudad de México no será una tarea sencilla. Durante el foro titulado "Derecho a decidir en el final de la vida", la legisladora guinda precisó que arranca en el Congreso local una de las discusiones más complejas para todos los actores involucrados, un tema que había sido postergado previamente: la muerte digna.

Dificultad legislativa y alianza parlamentaria

Bravo señaló que para el equipo legislativo de su partido, abordar este tema tan relevante representa unir grandes causas más allá de la forma específica en que finalmente se plasme en la ley. No obstante, afirmó que cuentan con diputados aliados presentes y ausentes que están sumados a esta causa, además de servidores públicos sensibles con estos temas. La legisladora enfatizó que este evento marca el inicio de una serie de mesas donde participarán médicas, médicos, abogadas y abogados.

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Posiciones de salud pública y expertos

La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman, recordó que existe la Ley de Voluntad Anticipada como base jurídica importante, pero subrayó la necesidad de avanzar en la regulación de las condiciones para ejercer estos derechos. Gasman declaró que desde la salud pública tienen la responsabilidad fundamental de garantizar que los servicios estén preparados, lo cual exige fortalecer capacidades ya existentes mediante la capacitación de cuatro mil 500 profesionales en cuidados paliativos.

Impacto social y datos estadísticos

Durante este mismo foro, la Asociación "Por el Derecho a Morir con Dignidad" recalcó que al 68% de las personas les gustaría pedirle ayuda a su médico para adelantar su muerte. Este dato resalta la urgencia de analizar las condiciones en las que el sistema de salud debería garantizar decisiones libres e informadas con criterios clínicos y bioéticos, estableciendo procedimientos claros y salvaguardas que protejan los derechos de las personas.

Alerta meteorológica y medidas preventivas

Paralelamente, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del miércoles 4 de noviembre. Las demarcaciones afectadas son Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan, donde se esperan temperaturas de 4° a 6° Celsius entre las 3:00 de la madrugada y las 8:00 de la mañana.

Recomendaciones oficiales ante el frío

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura y resguardar a mascotas del frío. Asimismo, se instó a ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C para mitigar los efectos de la bajada térmica en la capital mexicana.