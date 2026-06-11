Morena y sus aliados en México toman decisiones y se enfrentan a demandas en torno a la Reforma Constitucional y la industria de autopartes

El texto describe la aprobación de la Reforma Constitucional por Morena y sus aliados, la suspensión de la discusión de leyes secundarias, la prolongación del mandato de magistrados del Tribunal Electoral y la solicitud de audiencia por parte de jueces y magistrados federales para reclamar sus indemnizaciones y pensiones. También se hace referencia a la industria mexicana de autopartes y a los grupos de interés en la Unión Americana que aprovechan los tiempos electorales.

El texto describe una serie de acontecimientos y decisiones tomadas por Morena y sus aliados en México, incluyendo la aprobación de la Reforma Constitucional , la suspensión de la discusión de leyes secundarias, la prolongación del mandato de magistrados del Tribunal Electoral y la solicitud de audiencia por parte de jueces y magistrados federales para reclamar sus indemnizaciones y pensiones.

También se hace referencia a la industria mexicana de autopartes y a los grupos de interés en la Unión Americana que aprovechan los tiempos electorales





El Economista / 🏆 3. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Morena Reforma Constitucional Suspensión De Leyes Secundarias Prolongación De Mandato Magistrados Indemnización Y Pensiones Jueces Y Magistrados Industria Mexicana De Autopartes Grupos De Interés En La Unión Americana

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

México-EU: Morena no es MéxicoEscribí que Trump2.0 no es Trump1.0. Cambiaron sus prioridades en la relación bilateral. El gobierno NO lo entendió e ignoró advertencias

Read more »

Reforma al sistema de selección judicial en México: avances y desafíos pendientesAnálisis de la reciente reforma que modifica el proceso de evaluación para aspirantes a puestos judiciales en México, destacando la creación de una comisión de uniformidad, la aplicación de exámenes únicos y los riesgos de endogamia. Se aborda la controversia con la propuesta basada en experiencia y certificación, así como la problemática de la insaculación y la necesidad de un sistema de formación continua.

Read more »

Reforma electoral mexicana: ¿blindaje constitucional o herramienta para anular comicios?Análisis de la reforma al artículo 41 de la Constitución mexicana que introduce la injerencia extranjera como causal de nulidad electoral. Expertos alertan sobre el riesgo de uso político de la justicia electoral y la posibilidad de que el partido en el poder se blinde ante derrotas futuras en 2027 y 2030.

Read more »

Somos México denuncia sabotaje de Morena con obtención ilegal de su padrónDenuncian que el partido mayoritario tiene acceso a información privilegiada para bloquear nuevos partidos.

Read more »