Moroleón: Detenciones y justicia para la familia de Alma Barragán

Una de las hijas de Alma Barragán, su predecesora como alcaldesa de Moroleón, asegura que están avanzando en la lucha por la justicia en torno al asesinato de su mamá y colaboran con las autoridades para garantizar seguridad en el municipio y en toda la región. Han sido detenidos varios delincuentes y se han dictado sentencias en varios casos.

Hija de Alma Barragán asegura que avanza justicia por asesinato de su madre a días de quinto aniversario luctuoso. Consideró que hay justicia. Siempre hay que pedir más y eso no solamente la justicia, sino en todo, hay que ser una ciudadana que exija, para tener gobiernos a la altura de los que hoy estamos viviendo en Guanajuato.

Creo que nunca es suficiente, como decimos por ahí, pero hoy se está trabajando. Aquí en Moroleón, hemos detenido a varias personas que se dedican a delinquir, algunos ya con una sentencia y otros en espera de la misma. Eso quiere decir que estamos avanzando, porque había muchos años que los detenidos, los delincuentes, no se sentenciaban y hoy ha habido sentencias.

Los números los dice el Estado, no los dice el municipio y Moroleón está en los niveles, donde se considera uno de los municipios más seguros en el Estado





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