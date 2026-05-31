Mortal Kombat 2 rompe récord de taquilla como la película más exitosa de la franquicia

La secuela de Mortal Kombat ha superado los 122 millones de dólares en recaudación global, convirtiéndose en la adaptación cinematográfica más taquillera de la saga, superando a la película de 1995.

Mortal Kombat 2 , la secuela de la adaptación cinematográfica del famoso videojuego de lucha, ha conseguido un hito impresionante en taquilla al convertirse en la película más taquillera de toda la franquicia.

Dirigida por Simon McQuoid y protagonizada por Karl Urban, Adeline Rudolph y Lewis Tan, la cinta ha recaudado más de 122 millones de dólares a nivel mundial, superando así el récord que ostentaba la película original de 1995, que había recaudado aproximadamente 122 millones de dólares ajustados por inflación. Este logro es particularmente significativo porque la secuela fue lanzada en un mercado competitivo, enfrentándose a grandes estrenos de verano como Fast X y Guardianes de la Galaxia Vol. 3.

A pesar de ello, la película logró mantener un buen ritmo en taquilla, con un primer fin de semana de poco más de 60 millones de dólares, lo que ya superaba las expectativas considerando su presupuesto modesto de alrededor de 50 millones de dólares. El éxito de Mortal Kombat 2 no solo se refleja en sus números de taquilla, sino también en la respuesta del público y la crítica.

Aunque la película de 2021 recibió críticas mixtas, esta secuela ha sido mejor recibida, con elogios por sus secuencias de lucha coreografiadas y su fidelidad al material original. El adelanto oficial de la cinta obtuvo más de 100 millones de reproducciones en las primeras 24 horas, un récord viral que anticipaba el interés masivo.

Este entusiasmo ha llevado a que el estudio, New Line Cinema, ya haya encargado al guionista Jeremy Slater la escritura de un guion para una posible tercera entrega. En una entrevista reciente, Slater confirmó que está terminando un segundo borrador y que el estudio está muy optimista sobre el potencial de la franquicia en el cine. A pesar de estos logros, el futuro de la saga no está completamente asegurado.

Slater señaló que todavía no tienen luz verde para una tercera película, pero que las cifras de las proyecciones de prueba y la respuesta de los fans han sido clave para que el estudio considere la posibilidad de expandir la franquicia. La secuela también ha beneficiado del lanzamiento en Japón a principios de junio, lo que podría impulsar aún más la recaudación global.

Con un total actual de 122.2 millones de dólares, se espera que la película continúe su carrera en las salas durante las próximas semanas. Este éxito demuestra que, a pesar de los desafíos, la franquicia de Mortal Kombat sigue siendo relevante y capaz de atraer tanto a los fanáticos de los juegos como a nuevas audiencias





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