El INEGI revela en 2025 que las tasas de mortalidad por enfermedades crónicas se duplicaron entre entidades, destacando a Tabasco en diabetes, Chihuahua en cáncer y Sonora en cardiacas.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( Inegi) reveló en su informe de Estadísticas de Defunciones Registradas 2025 que las disparidades regionales en la mortalidad por enfermedades crónicas alcanzaron niveles alarmantes. Durante este periodo, las tasas de defunción entre las entidades federativas del país se duplicaron, exponiendo una profunda inequidad en el acceso a la salud y los determinantes sociales. Tabasco encabezó los indicadores negativos por diabetes, Chihuahua por cáncer y Sonora por enfermedades del corazón, consolidando un mapa sanitario marcado por la fragmentación territorial.

Desigualdad Territorial en Diabetes y Salud

La entidad que lideró las tasas de mortalidad por diabetes fue Tabasco, con 120.7 defunciones por cada 100 mil habitantes. Este valor representa una diferencia crítica de dos veces y media en comparación con Baja California Sur, que registró la tasa más baja del país con 47.5 defunciones por cada 100 mil. Puebla ocupó la segunda posición nacional con 114.2 muertes por cada 100 mil, seguida de cerca por Veracruz, Oaxaca y Chiapas, cerrando el grupo de las cinco entidades con mayor incidencia de este padecimiento mortal.

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Una investigación académica liderada por Claudio Dávila de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y Emerson Baptista del Colegio de México profundizó en las raíces de esta crisis sanitaria. Los especialistas identificaron una correlación directa entre el riesgo de morir por diabetes tipo 2 y factores socioeconómicos como el bajo nivel educativo, la falta de acceso a servicios médicos, las deficiencias alimentarias y los altos índices de marginación. Sus hallazgos sitúan las zonas de mayor vulnerabilidad en el centro del país y la península de Yucatán.

Frontera Norte y Crisis Cardiovascular

En el ámbito de las enfermedades del corazón, el norte del país absorbió la mayor carga de mortalidad durante 2025. Sonora se posicionó como la entidad con la tasa más alta, registrando 165.5 defunciones por cada 100 mil habitantes. Esta cifra generó un total de cuatro mil 707 muertes entre sus residentes. Chihuahua se mantuvo en un nivel prácticamente idéntico, provocando cinco mil 800 fallecimientos, mientras que Tamaulipas completó el top tres con 159.2 por cada 100 mil, resultando en cinco mil 593 muertes.

El contraste con el sur del país es abismal. Guerrero presentó la tasa estandarizada más baja a nivel nacional con 102.2 defunciones por cada 100 mil habitantes. Esta cifra implica una diferencia superior a 60 fallecimientos por cada 100 mil personas en comparación con el primer lugar. Este panorama se refuerza con datos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), donde Ismael Campos y colaboradores analizaron casi 35 mil personas, encontrando que Sonora tiene la mayor prevalencia de hipertensión arterial con 40.6 por ciento, muy por encima del promedio nacional del 29.1.

Oncología y Brechas en Detección Temprana

El cáncer también mostró una concentración geográfica específica y preocupante. Chihuahua registró la tasa estandarizada más alta de mortalidad por tumores malignos con 88.1 defunciones por cada 100 mil habitantes. Le siguió de cerca Sonora con 86.5 y Baja California Sur con 81.8. En el extremo opuesto, Campeche presentó una tasa de apenas 42.7, menos de la mitad que la de Chihuahua. Guerrero reportó 53.6, Coahuila 59.1, mientras que Oaxaca y Tabasco alcanzaron 69.9 y 70.3 respectivamente.

Los especialistas Ana Basto y Tonatiuh Barrientos, en un análisis publicado en abril de 2026, señalaron que el principal obstáculo es lograr un control efectivo en todas las regiones. Identificaron diferencias sustanciales en la detección, atención médica y seguimiento de pacientes entre entidades que cuentan con niveles similares de prevalencia de la enfermedad. Esta fragmentación en la calidad de la atención agrava las diferencias observadas en las estadísticas finales de mortalidad.

Barreras Sanitarias y Próximos Pasos

Las barreras para el control de la presión arterial también son más pronunciadas en los estados del norte, según documentó el INSP. La combinación de alta prevalencia de hipertensión y dificultades para su tratamiento contribuye a los índices catastróficos de mortalidad cardíaca en Sonora y Chihuahua. La falta de seguimiento adecuado transforma condiciones manejables en causas fatales de muerte prematura en estas regiones.

Además de las crónicas, la influenza y neumonía se ubicaron como la cuarta causa de decesos en mujeres, mientras que los accidentes ocuparon el octavo lugar. La evidencia actual exige una reconfiguración urgente de las políticas de salud pública que considere estas disparidades geográficas como una prioridad nacional para reducir la brecha mortal entre el norte y el sur del país.