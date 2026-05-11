Mothers' March en México: Una jornada de lucha y exigencia por la búsqueda de desaparecidos

Para miles de mujeres mexicanas, el Día de las Madres se ha transformado en una jornada de lucha, memoria y exigencia. Durante la XIV Marcha de la Dignidad Nacional, madres buscadoras y colectivos de familiares de personas desaparecidas marcharon en la Ciudad de México, exigiendo justicia y respuestas por la falta de reconocimiento y atención a los casos de desapariciones forzadas.

En México, el 10 de mayo dejó de ser únicamente una fecha de celebración. Miles de mujeres convirtieron el Día de las Madres en una jornada de lucha, memoria y exigencia, mientras que otras salieron a las calles con fotografías colgadas al pecho, lonas, fichas de búsqueda y una pregunta que sigue sin respuesta: ¿Dónde están sus hijas e hijos?

Este domingo, madres buscadoras y colectivos de familiares de personas desaparecidas marcharon en la Ciudad de México durante la XIV Marcha de la Dignidad Nacional





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