Motociclista de entre 30 y 35 años muere en atropellamiento en el libramiento Venustiano Carranza

Una mujer en motocicleta, identificada como Daniela ¨N¨, fue impactada por una camioneta blanca mientras se dirigía a su trabajo, falleciendo en el lugar. El responsable huyó tras el choque, dejando a la víctima con lesiones fatales. La fiscalía investiga testigos y cámaras de seguridad para localizar al conductor.

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Una mujer que se dirigía a su trabajo perdió la vida luego de ser embestida por una camioneta blanca mientras circulaba en motocicleta por el libramiento Venustiano Carranza, en Piedras Negras.

El conductor involucrado escapó del lugar y hasta el momento no ha sido localizado. La víctima fue identificada como Daniela ¨N¨, de entre 30 y 35 años, quien sufrió el accidente durante la mañana de ayer jueves, a la altura de la empresa Littelfuse. De acuerdo con las primeras indagatorias, una camioneta aparentemente impactó por alcance a la motociclista.

Also read Paralizadas las negociaciones con estudiantes del bloqueo en el Tec Saltillo

Conductor intentó huir y atropella a la motociclista

Tras el choque, el conductor habría intentado retirarse del sitio y presuntamente pasó por encima de la mujer, quien murió a consecuencia de las lesiones. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos acudieron para brindarle atención; sin embargo, al revisarla confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, elementos de Tránsito y de la Agencia de Investigación Criminal tomaron conocimiento del fallecimiento.

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía General de Justicia, informó que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar al conductor que abandonó el lugar. Como parte de las diligencias, los agentes buscan declaraciones de posibles testigos y revisan cámaras de seguridad de establecimientos cercanos, así como dispositivos de vigilancia urbana que permitan obtener características de la unidad involucrada.

Investigación busca identificar al conductor y testigos

El cuerpo de Daniela fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia de ley y establecer oficialmente las causas del fallecimiento. De acuerdo con el reporte, con este caso suman 11 las personas que han perdido la vida en accidentes viales en lo que va del año en Piedras Negras. (Con información de medios locales)