Motociclista se lesiona al ser embestido por automovilista en Saltillo

Un motociclista resultó lesionado a la altura de la colonia Guerrero, luego de ser embestido por un automovilista que escapó del lugar. Los paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron al Hospital General. Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y luchando por su identificación y localización.

Un motociclista resultó lesionado durante la noche de ayer domingo, a la altura de la colonia Guerrero, luego de ser embestido por un automovilista que escapó del lugar para evitar hacerse responsable de los daños, en Saltillo.

Según los primeros reportes, el joven circulaba a bordo de su motocicleta sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez con dirección hacia el sur, desplazándose por el carril derecho. Fue a la altura de la Línea Verde donde el conductor de un vehículo Renault lo impactó, provocando que el motociclista saliera proyectado y cayera de forma aparatosa sobre la carpeta asfáltica. Tras el percance, el responsable emprendió la huida.

Testigos señalaron que el vehículo ingresó hacia la colonia Villa Universidad, donde el conductor presuntamente retiró las placas de circulación antes de continuar su marcha rumbo al poniente. A través de grupos de seguridad de WhatsApp se solicitó apoyo alrededor de las 23:00 horas, movilizándose paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado y posteriormente lo trasladaron al Hospital General para su valoración médica.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y orientaron a los familiares del motociclista a presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, con el objetivo de agilizar la identificación y localización del presunto responsable





vanguardiamx / 🏆 4. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Motociclista Impacto Huida Testigos Cruz Roja Hospital General Tráfico Denuncia Identificación

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Conducente en presunto estado de ebriedad provoca accidente de tránsito y daños materiales en SaltilloSergio Emiliano Martínez, de 21 años, perdió el control de su camioneta Honda Pilot en la colonia Valle Dorado de Saltillo y chocó contra al menos ocho vehículos estacionados. Su comportamiento agresivo y presuntamente bajo los efectos del alcohol causó daños materiales en los vehículos y generó la movilización de la Tránsito Municipal.

Read more »

Motociclista se estampa contra camioneta en la colonia MagisterioLa conductora de una motocicleta resultó lesionada tras invadir el carril contrario y chocar contra una camioneta al oriente de Saltillo

Read more »

Cientos de familias en 'Los Ardillos' hostigamiento en GuerreroAlerta por los ataques armados en comunidades indígenas de la Montaña Baja de Guerrero por parte del grupo criminal 'Los Ardillos'. El Consejo Indígena y Popular de Guerrero- Emiliano Zapata denuncia una alarmante situación de hostigamiento armado contra sus miembros y mujeres, niñas y niños

Read more »

Acusan más ataques de ‘Los Ardillos’ pese a desplazados en GuerreroTras los últimos ataques armados se reportan cuatro hombres muertos y una mujer herida

Read more »