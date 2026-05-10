Motociclista y acompañante se estrellan contra camioneta en Emiliano Zapata, cinco heridos

Un fuerte accidente ocurrido frente al 63 Batallón de Infantería en la zona de El Lencero, municipio de Emiliano Zapata, dejó un saldo de cinco heridos tres de ellos graves cuando una pareja de motociclistas se estrellaron contra una camioneta. Entre los lesionados había una mujer y cuatro hombres. La camioneta GMC negra presumiblemente realizaba una maniobra de retorno cuando ocurrió la colisión. Testigos describieron una escena de confusión con vehículos detenidos y personas intentando auxiliar a los lesionados. Elementos de la Guardia Nacional División Caminos quedó a cargo de las diligencias para reconstruir la mecánica del choque y deslindar responsabilidades.

Pareja viajaba en la motocicleta hacia Xalapa cuando la camioneta intentó retornar frente al Cuartel militar. La noche del sábado se registró movilización de cuerpos de emergencia sobre la carretera federal Xalapa–Tamarindo, luego de un fuerte accidente ocurrido frente al 63 Batallón de Infantería, en la zona de El Lencero, municipio de Emiliano Zapata, donde una pareja de motociclistas se estrellaron contra una camioneta dejando un saldo de cinco heridos tres de ellos graves.

El impacto involucró a una motocicleta y una camioneta GMC negra. Versiones preliminares señalan que la camioneta presuntamente realizaba una maniobra para incorporarse nuevamente hacia Xalapa cuando ocurrió la colisión





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