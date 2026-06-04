Motorola lanza el Edge 70 Pro+, un smartphone con pantalla AMOLED y batería de larga duración

El Motorola Edge 70 Pro+ es un smartphone que busca complementar a la familia Edge 70 con una versión más potente y económica. Con una pantalla AMOLED de alta resolución y una batería de silicio-carbono, este dispositivo promete ofrecer un rendimiento y una autonomía excelentes. Además, cuenta con una cámara principal de 50 megapíxeles y una carga rápida de hasta 90 W.

Este nuevo smartphone llega para complementar a la familia Edge 70 con una versión más vitaminada en prestaciones, incluyendo una batería capaz de durar 3 días, pero manteniendo ese precio económico al que Motorola nos tiene acostumbrados.

El nuevo móvil de la marca llega con un diseño similar a sus hermanos pequeños con el objetivo de no perder esa línea tan característica de la familia Edge 70. Esto quiere decir que el dispositivo llega con una parte trasera en la que destaca su módulo fotográfico cuadrado y sus colores llamativos. En el frontal del Motorola Edge 70 Pro+, la protagonista es su gran pantalla de AMOLED con una resolución Super H+, de unos 2772 x 1272 píxeles.

La pantalla, además, cuenta con un brillo máximo de 5200 nits. Es, sin duda, una de las mejores en su segmento, y difícilmente vas a poder encontrar algo parecido por este precio. El Motorola Edge 70 Pro+ tampoco escatima en rendimiento y autonomía. Nos encontramos con un procesador de MediaTek, un SoC que si bien no iguala al resto de procesadores de gama alta, es capaz de ofrecer un rendimiento más que decente incluso para tareas exigentes.

Además, cuenta con una capacidad más que decente para ofrecer tres días de uso sin problemas. Se trata de una batería de silicio-carbono, lo que quiere decir que ofrece una mayor densidad energética en un tamaño más compacto.

Por si fuera poco, el Motorola Edge 70 Pro+ admite una carga rápida de hasta 90 W y una carga inalámbrica de 15 W. La cámara principal del dispositivo es de 50 megapíxeles, y cuenta con un sensor Sony LYTIA 710, así como una lente ultra gran angular de la misma resolución. Incluye, además, un teleobjetivo con un zoom óptico de 3,5X y uno digital que llega hasta los 50x. Su cámara frontal también es de 50 megapíxeles.

El dispositivo se pondrá a la venta el próximo 11 de junio, y su precio es de 47,999 rupias, equivalentes a un precio aproximado en euros. Por el momento, Motorola no ha confirmado la disponibilidad en España u otros mercados, pero es probable que se anuncie próximamente





Hipertextual / 🏆 8. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Motorola Edge 70 Pro+ Pantalla AMOLED Batería De Silicio-Carbono Cámara Principal De 50 Megapíxeles Carga Rápida De Hasta 90 W

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Se ha filtrado la batería del iPhone 18 Pro y es indudable que Apple se está quedando atrásLa batería del iPhone 18 Pro que se ha dejado ver en China no es nada alentadora. Apple demostraría que el avance en este sentido es mínimo.

Read more »

Xiaomi 17T Pro compatible con AirDrop de AppleEl Xiaomi 17T Pro es el primer celular de Xiaomi con soporte nativo de Quick Share para AirDrop, permitiendo enviar archivos a iPhone, iPad y Mac sin apps extra. Se espera que la función llegue a más dispositivos vía actualización de HyperOS.

Read more »

Smartphone ultra resistente con gran batería y pantalla AMOLED de 120 HzPara quienes buscan un celular duradero sin gastar mucho, este smartphone destaca por su diseño ultra resistente con protección de 360 grados, batería de hasta dos días, pantalla AMOLED de 6.79 pulgadas con 120 Hz y brillo de hasta 6,000 nits. Incluye cargador de 66W, procesador Snapdragon 6 Gen 4 y Android 15. Con garantía oficial y entrega en un día en México, también ofrece devolución gratuita de hasta 30 días. Nota: la publicación contiene enlaces de afiliado y los precios pueden variar.

Read more »

YouTubers pro-gobierno asiste a 'Derecho de Réplica' en Palacio NacionalThe pro-government YouTube community will now have to attend 'Derecho de Réplica' every week at the National Palace to respond to false or misleading information shared on social media and media outlets. The program will be hosted by the legal advisor and former Secretary of the Interior, former Secretary of Labor, and former National President of Morena, and will feature trusted YouTubers who will debunk right-wing misinformation campaigns targeting the government's 'Fourth Transformation'.

Read more »