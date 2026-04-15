Movilidad Afectada en CDMX: Bloqueos y Restricciones Viales Este Miércoles 15 de Abril

La Ciudad de México enfrenta un día complicado en cuanto a movilidad este miércoles 15 de abril, con múltiples bloqueos en diversas alcaldías y la aplicación del programa Hoy No Circula. Se detallan las zonas y horarios de las concentraciones, así como los vehículos que no podrán circular.

Este miércoles 15 de abril, diversas alcaldías de la Ciudad de México experimentarán cierres viales y bloqueos que sin duda complicarán la movilidad de automovilistas y usuarios del transporte público . Estas concentraciones, que abarcan tanto avenidas principales como calles alternas, se distribuirán a lo largo del día, generando posibles retrasos y dificultades para desplazarse. Ante esta situación, es fundamental estar informado para anticipar trayectos y buscar rutas alternativas.

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) ha emitido su reporte de movilidad desde las primeras horas de la mañana para mantener a la población al tanto de las condiciones de tránsito y viales en la capital. Para este miércoles, se prevén complicaciones significativas en varios puntos clave de la ciudad. En la Alcaldía Cuauhtémoc, desde las 06:00 horas, se reportan bloqueos en las Líneas 2, 8 y 9 del STCM, específicamente en la estación Chabacano. Posteriormente, a las 09:00 horas, habrá un bloqueo en Abraham González 48, en la colonia Juárez. La Plaza de la Constitución 7, en el Centro Histórico, sufrirá un bloqueo a las 09:30 horas. Ya por la tarde, a las 10:00 horas, la calle Córdoba 45 en la colonia Roma Norte será bloqueada, seguida por otro bloqueo en Medellín 33, también en Roma Norte, a las 11:00 horas. El mediodía traerá consigo más afectaciones: a las 12:00 horas, se registrarán bloqueos en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, en la colonia Centro, así como en Av. Juárez 50, en la misma colonia. Además, a la misma hora, habrá bloqueo en la intersección de Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, en la colonia San Rafael. Una hora más tarde, a las 13:00 horas, la calle José María Pino Suárez 2, en el Centro Histórico, será bloqueada. Finalmente, a las 15:30 horas, se prevé un bloqueo en Av. Juárez, en la colonia Centro. Adicionalmente, durante todo el día, se mantendrá un bloqueo en Abraham González 48, colonia Juárez. En la Alcaldía Venustiano Carranza, a partir de las 10:00 horas, se realizará un bloqueo en H. Congreso de la Unión 66, colonia El Parque. La Alcaldía Coyoacán no será la excepción, con un bloqueo a las 11:00 horas en Circuito Investigación Científica, dentro de Ciudad Universitaria. Más tarde, a las 13:00 horas, se espera un bloqueo en Blvd. Cataratas y Llanura, en la colonia Jardines del Pedregal de San Ángel. En Iztacalco, a las 13:00 horas, se prevé un bloqueo en Av. Río Churubusco y Añil, en la colonia Granjas México. Por último, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, durante todo el día, habrá un bloqueo en Av. Parque Lira 94, colonia Observatorio. Estas movilizaciones sociales son informadas a través de la cuenta oficial de Twitter del C5 CDMX, bajo los hashtags #MovilidadCDMX, #C5OjosDeLaCDMX, #C5CorazónDeLaCDMX y #OjosDeLaCiudad, brindando a la ciudadanía información actualizada para planificar sus desplazamientos. El tweet compartido por @C5_CDMX el 15 de abril de 2026 detalla estas previsiones con el emoticono de advertencia ⚠️ y el de megafonía 📢. La información también se complementa con las restricciones vehiculares del programa Hoy No Circula, emitido por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMegalópolis). Con el objetivo de reducir la contaminación ambiental y la emisión de gases nocivos, ciertos vehículos deberán suspender su circulación este día. Específicamente, los vehículos con engomado rojo, aquellos con holograma 1 y 2, y los automóviles con terminación de placa 3 y 4 no podrán circular en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). El tweet de @CAMegalopolis, publicado también el 15 de abril, reafirma esta medida para el miércoles 15 de abril, indicando que el programa Hoy No Circula aplica para vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, y holograma 1 y 2, acompañado de emojis de la bandera de México 🇲🇽 y la silueta de la Ciudad de México 🏙️. Esta doble capa de información, tanto de bloqueos como de restricciones de circulación, busca proporcionar a los ciudadanos las herramientas necesarias para sortear las dificultades de movilidad en la capital





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