Movilidad laboral en Coahuila aumenta 137% por mejores salarios y oportunidades

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo reporta que 6 mil 160 trabajadores dejaron su empleo en Coahuila durante el primer trimestre de 2026 buscando mejores ingresos y desarrollo profesional, un incremento del 137% respecto a 2025.

En el estado de Coahuila , la movilidad laboral por motivos de mejora salarial y desarrollo profesional experimentó un incremento del 137 por ciento durante el primer trimestre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) publicada por el Inegi, al menos 6 mil 160 trabajadores abandonaron su empleo con la intención de ganar más y superarse profesionalmente. Esta cifra contrasta con los 2 mil 595 casos registrados en el primer trimestre de 2025, y se convierte en la más alta de la última década para este indicador.

El análisis histórico muestra que en 2016 fueron 4 mil 256 personas las que dejaron su trabajo por esta causa; en 2017 la cifra ascendió a 5 mil 504; en 2018 fue de 5 mil 316; en 2019 cayó a 2 mil 777; en 2020 se disparó a 5 mil 814; en 2021 bajó a 3 mil 773; en 2022 a 3 mil 603; en 2023 a 3 mil 170; y en 2024 a 4 mil 56. El repunte observado en 2026 sugiere un cambio en las expectativas laborales de los coahuilenses, quienes ahora priorizan mejores ingresos y oportunidades de crecimiento por encima de otros factores.

El motivo Querían ganar más y/o superarse en el trabajo se posicionó como la principal razón de abandono laboral en Coahuila durante el primer trimestre de 2026, desplazando al deterioro de las condiciones laborales, que fue reportado por 6 mil 27 personas. En tercer lugar se ubicó la jubilación, pensión o retiro, con 4 mil 221 casos.

Esta tendencia refleja un mercado laboral dinámico, donde los trabajadores están dispuestos a cambiar de empleo en busca de mejores condiciones económicas y de desarrollo. Expertos en economía laboral señalan que factores como la inflación, el aumento del costo de vida y la creciente demanda de talento en sectores como la manufactura y los servicios han incentivado la rotación voluntaria.

Además, Coahuila se ha destacado por su crecimiento industrial, especialmente en la región de La Laguna y Saltillo, lo que genera una oferta diversa de oportunidades laborales. A nivel nacional, Coahuila ocupó el quinto lugar entre las entidades con mayor número de trabajadores que cambiaron de empleo por mejores ingresos y oportunidades de crecimiento.

Guanajuato encabezó la lista con 10 mil 44 casos, seguido por la Ciudad de México con 7 mil 146, Michoacán con 6 mil 727 y el Estado de México con 6 mil 252. Coahuila, con 6 mil 160 trabajadores, se posicionó como un estado clave en la dinámica laboral del país.

Los datos de la ENOE también revelan que, a nivel nacional, la movilidad laboral por razones salariales ha ido en aumento, lo que podría estar relacionado con la recuperación económica post-pandemia y la transformación de los mercados laborales. Para Coahuila, este fenómeno representa tanto un desafío como una oportunidad: las empresas deberán mejorar sus ofertas salariales y condiciones de trabajo para retener talento, mientras que los trabajadores tienen ahora más poder de negociación.

De cara al futuro, se espera que la tendencia continúe, impulsada por la digitalización y la demanda de perfiles especializados en la entidad





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