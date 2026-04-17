Movilización Ciudadana Exige Fin a Corridas de Toros en Hidalgo

Organizaciones civiles convocan a un recorrido el 18 de abril en Pachuca bajo el lema Hidalgo sin tauromaquia, buscando que diputados locales 'descongelen' iniciativa para prohibir las corridas de toros, tras recolectar más de 2 mil firmas.

Con el objetivo de erradicar la crueldad animal en la entidad, bajo el lema Hidalgo sin tauromaquia, diversas organizaciones civiles han convocado a la ciudadanía a unirse a un recorrido pacífico de protesta contra las corridas de toros. Este evento tendrá lugar este sábado 18 de abril, iniciando su concentración en la plaza Explanada, ubicada en la zona sur de Pachuca.

La convocatoria, impulsada por la organización La Jauría de Balú, ha establecido un código de vestimenta específico para los participantes: gorra negra o de tonalidad oscura, playera de color blanco y pantalón negro. El recorrido se extenderá por diversos puntos estratégicos de la ciudad, desplegando una imponente lona con mensajes alusivos a la lucha contra la tauromaquia.

Las rutas designadas para esta manifestación, además del punto de partida en plaza Explanada, incluyen los semáforos de Venta Prieta, el puente que cruza por el centro comercial Galerías, la emblemática glorieta Revolución, la plaza Juárez, el Reloj de Pachuca y un tramo del Río de las Avenidas. Es importante destacar que el recorrido no contemplará un paso por la plaza de toros Vicente Segura, recinto que, de manera coincidente, albergará una corrida de toros el mismo 18 de abril como parte de las festividades de la Ganadera Hidalgo, Expo Feria 2026.

La estrategia de los organizadores para visibilizar su causa consiste en ascender a los puentes peatonales y vehiculares para exhibir la mega lona, y realizar el trayecto principal en vehículos, buscando así garantizar la seguridad de todos los asistentes, según lo detalló Alba Luisa Jiménez del Ángel, representante de la asociación La Jauría de Balú. La acción busca generar conciencia y presión social sobre un tema que genera fuerte debate.

Paralelamente a la movilización, la activista Alba Luisa Jiménez del Ángel compartió avances significativos en la recolección de firmas ciudadanas. Hasta la fecha, se han recopilado 2 mil 145 rúbricas de habitantes de diversos municipios del estado, dirigidas a exhortar a los diputados locales a retomar y dictaminar una iniciativa de reforma que busca prohibir las corridas de toros en Hidalgo. Dicha propuesta legislativa se encuentra en un estado de “congelamiento” desde hace un año, tras haber sido turnada a comisiones para su análisis y dictamen, el cual, hasta el momento, no ha sido emitido.

Las firmas recolectadas tienen como propósito fortalecer el proceso y urgir a los legisladores a que tomen una decisión. 'Las firmas son para solicitar y fortalecer los dictámenes, luego que la iniciativa lleva un año en congeladora. Tenemos buena respuesta', afirmó Jiménez del Ángel, quien anunció que las firmas serán formalmente entregadas este lunes en las instalaciones del Congreso de Hidalgo. Este hecho pone de manifiesto la urgencia y la determinación de la sociedad civil por avanzar en la protección de los animales y la erradicación de prácticas consideradas crueles.

La iniciativa legislativa, que busca poner fin a las corridas de toros en la entidad, ha encontrado obstáculos burocráticos que han retrasado su avance, pero la presión ciudadana busca revertir esta situación. La comisión de legislación y puntos constitucionales del Congreso de Hidalgo tiene un plazo legal de 10 días hábiles para emitir un dictamen sobre esta iniciativa, después de que se activara una excitativa legislativa. Este procedimiento se inició a solicitud de Tovar Iglesias, promotor de la iniciativa, quien evidenció el retraso en su resolución. La presidenta de la mesa directiva, Paloma Barragán Santos, dio lectura al documento y lo remitió a la comisión pertinente, activando así los plazos legales establecidos en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, marcando un posible punto de inflexión en esta lucha por los derechos animales en el estado.

El recorrido, que forma parte de una campaña más amplia para sensibilizar a la población y a los representantes políticos, busca crear un ambiente de diálogo y reflexión sobre las implicaciones éticas de las corridas de toros. Las organizaciones proponen alternativas de entretenimiento y cultura que no involucren el sufrimiento de animales, promoviendo un estado más justo y respetuoso con todas las formas de vida. La persistencia de estas iniciativas ciudadanas subraya la creciente conciencia sobre el bienestar animal y la voluntad de la sociedad por impulsar cambios legislativos que reflejen estos valores. La espera por el dictamen en el Congreso se vuelve crucial para el futuro de la tauromaquia en Hidalgo, y la participación activa de la ciudadanía, como la demostrada en la recolección de firmas y la convocatoria al recorrido, es un factor determinante para influir en la decisión final de los legisladores y avanzar hacia un Hidalgo sin tauromaquia





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