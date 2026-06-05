Movilización de cuerpos de emergencia en Saltillo tras hallazgo de persona sin vida

Una movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad se registró en la colonia Santa Cristina de Saltillo tras el hallazgo de una persona sin vida en un domicilio. La investigación continúa en curso para determinar las causas del fallecimiento del joven.

Una movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad se registró durante la noche del jueves en la colonia Santa Cristina, luego de que se reportara el hallazgo de una persona sin vida en el interior de un domicilio, en Saltillo.

Los hechos ocurrieron minutos después de las 23:00 horas en una vivienda ubicada sobre la calle San Cristóbal, donde familiares de un joven identificado como Alan, de 36 años de edad, solicitaron apoyo tras encontrarlo inconsciente dentro de la propiedad. De acuerdo con los primeros reportes, los familiares comenzaron a buscar al joven después de varios intentos fallidos por comunicarse con él. Al localizarlo, dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle atención; sin embargo, únicamente pudieron confirmar que la persona ya no contaba con signos vitales. Elementos de la Policía Municipal y de la Fiscalía General del Estado acordonaron el área mientras personal de Servicios Periciales realizaba las diligencias correspondientes para el levantamiento de indicios e integración de la carpeta de investigación.

Posteriormente, se ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar de manera oficial las causas del fallecimiento. La investigación continúa en curso, y se espera que se realicen más pruebas para determinar las causas exactas del deceso del joven. La familia del joven ha solicitado apoyo y consuelo de los vecinos y amigos, y se han ofrecido para realizar una ceremonia en su memoria.

La comunidad de Saltillo se encuentra en estado de shock y conmoción por la pérdida del joven, y se espera que se realicen medidas para prevenir accidentes similares en el futuro. La Policía Municipal y la Fiscalía General del Estado han asegurado que están trabajando arduamente para esclarecer los hechos y determinar las causas del fallecimiento del joven. La investigación continúa en curso, y se espera que se realicen más pruebas para determinar las causas exactas del deceso del joven.

La comunidad de Saltillo se encuentra en estado de shock y conmoción por la pérdida del joven, y se espera que se realicen medidas para prevenir accidentes similares en el futuro





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