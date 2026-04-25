Movilización en CDMX Exige Justicia y Libertad para Juan Jesús “N” Acusado de Feminicidio

Familiares y allegados de Juan Jesús “N” marcharon en la Ciudad de México para exigir una revisión del caso y su liberación, tras ser vinculado a proceso por el feminicidio de Edith Guadalupe. La protesta se desarrolló de manera pacífica y generó afectaciones viales en el centro de la capital.

Una multitud de familiares, amigos y simpatizantes de Juan Jesús “N” se congregó en las calles de la Ciudad de México para expresar su profunda preocupación y exigir una revisión exhaustiva del caso en el que está involucrado.

La movilización, organizada por la Fundación “Víctor Palma”, tuvo como punto de partida el emblemático Ángel de la Independencia, avanzando posteriormente hacia el Zócalo capitalino, el corazón político y cultural de la ciudad. La marcha, que comenzó a las 11:00 horas, se desarrolló en un ambiente de firmeza y esperanza, con los manifestantes clamando por justicia, verdad y la libertad de Juan Jesús “N”, a quien consideran inocente de los cargos que se le imputan en relación con el trágico feminicidio de Edith Guadalupe.

Los participantes portaron pancartas con mensajes contundentes y entonaron consignas que reflejaban su convicción de la inocencia del acusado, así como su demanda de un análisis profundo y objetivo de las pruebas presentadas en su contra. La Fundación “Víctor Palma” ha sido un pilar fundamental en la organización y difusión de esta movilización, buscando dar voz a la familia de Juan Jesús “N” y asegurar que se respeten sus derechos dentro del sistema judicial.

La convocatoria a la marcha enfatizó la necesidad de una revisión del caso en el marco del debido proceso legal, garantizando que se consideren todas las evidencias y testimonios relevantes. La protesta no solo busca la liberación de Juan Jesús “N”, sino también una mayor transparencia en la investigación y un compromiso por parte de las autoridades para esclarecer los hechos con rigor y objetividad.

La movilización se convirtió en un punto focal de atención mediática, generando un debate público sobre la presunción de inocencia, la importancia del debido proceso y la necesidad de un sistema judicial justo y equitativo. El recorrido de la marcha generó importantes afectaciones viales en algunas de las principales arterias de la Ciudad de México, especialmente en el Paseo de la Reforma.

Los manifestantes avanzaron con determinación en dirección al oriente, causando interrupciones en el flujo vehicular y obligando a las autoridades a implementar alternativas viales para minimizar el impacto en la movilidad urbana. Inicialmente, el contingente fue ubicado a la altura de Versalles, donde continuó su marcha, y posteriormente realizó una pausa momentánea a la altura de Avenida Insurgentes, permitiendo a los participantes reagruparse y reafirmar sus demandas.

Las autoridades capitalinas recomendaron a los automovilistas utilizar Avenida Chapultepec como ruta alternativa, con el fin de evitar las zonas afectadas por la movilización. A pesar de las molestias ocasionadas por las interrupciones en el tráfico, la marcha se desarrolló de manera pacífica y ordenada, sin incidentes mayores. La presencia de elementos de seguridad garantizó la protección de los manifestantes y el orden público, facilitando el desarrollo de la protesta dentro de los límites establecidos por la ley.

La magnitud de la movilización refleja la preocupación y el apoyo que Juan Jesús “N” ha recibido por parte de su comunidad y de personas que creen en su inocencia. La participación de decenas de personas, portando pancartas y entonando consignas, demostró la fuerza y la determinación de quienes exigen justicia en este caso.

La cobertura mediática de la marcha contribuyó a visibilizar la postura de la familia de Juan Jesús “N” y a generar un debate público sobre las circunstancias del caso. El caso de Edith Guadalupe continúa su curso dentro del sistema de justicia de la Ciudad de México, con Juan Jesús “N” permaneciendo bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Las autoridades judiciales están llevando a cabo las investigaciones correspondientes para determinar la responsabilidad de Juan Jesús “N” en el feminicidio de Edith Guadalupe, recopilando pruebas y testimonios que puedan esclarecer los hechos. Hasta el momento, no se ha emitido una resolución definitiva sobre la culpabilidad o inocencia de Juan Jesús “N”, por lo que se espera que el proceso judicial continúe avanzando hasta llegar a un fallo final.

La familia de Juan Jesús “N” ha expresado su confianza en que la verdad prevalecerá y que su hijo será exonerado de los cargos que se le imputan. La Fundación “Víctor Palma” ha reiterado su compromiso de brindar apoyo legal y moral a la familia de Juan Jesús “N”, asegurando que se respeten sus derechos y que se les garantice un juicio justo y transparente.

Este caso ha generado un gran impacto en la opinión pública, despertando un debate sobre la justicia, la presunción de inocencia y la necesidad de proteger los derechos de los acusados. La movilización realizada por familiares y amigos de Juan Jesús “N” es una muestra de su determinación para luchar por la verdad y la justicia, y de su confianza en que el sistema judicial actuará con imparcialidad y objetividad.

La resolución final del caso tendrá importantes implicaciones para todas las partes involucradas, y se espera que contribuya a fortalecer el estado de derecho y a garantizar la protección de los derechos humanos en la Ciudad de México





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