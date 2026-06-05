Movilización estudiantil del IPN exige destitución de autoridades y devolución de recursos

La comunidad politécnica de la Ciudad de México realizará una movilización frente a Canal Once para exigir a la SEP la destitución de autoridades del IPN por presuntas irregularidades, la creación de una comisión para elegir nuevo director y la devolución de dinero recaudado a nombre del instituto. Se anuncia también una reunión estudiantil para discutir un pliego petitorio.

La comunidad politécnica de la Ciudad de México ha convocado a una movilización para este día, con el fin de exigir una serie de demandas ante la Secretaría de Educación Pública.

A las 12:00 horas, los manifestantes se concentrarán en las instalaciones de Canal Once, ubicadas en Prolongación Manuel Carpio 475, en la colonia ... Allí, esperan recibir la respuesta del titular de la SEP a su pliego petitorio, que incluye puntos centrales como la destitución de las autoridades de la dirección general del Instituto Politécnico Nacional por presuntos actos de peculado y arbitrariedades, la designación de una comisión organizativa para la elección de la terna que ocupará el cargo de director general, y la devolución al IPN de los recursos económicos recaudados a su nombre.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital advirtió que no se descarta la posibilidad de que los manifestantes, durante el desarrollo de sus actividades, se desplacen hacia algún otro edificio de gobierno o punto de la Ciudad de México, en caso de no obtener una respuesta favorable a sus peticiones. Por otra parte, se espera que a las 15:00 horas se realice una reunión de la denominada "resistencia estudiantil de la ...

" en el plantel ubicado en Salvador Díaz Mirón y Plan de San Luis, colonia Casco de Santo Tomás, alcaldía Miguel Hidalgo. El objetivo de ese encuentro es dar lectura al borrador de su pliego petitorio de demandas y, con ello, realizar los cambios o modificaciones que sean aprobados por unanimidad estudiantil.

Esta jornada de protestas refleja el clima de tensión y movilización que vive la comunidad politécnica, que exige claridad en el manejo financiero y una transición de autoridades transparente en una de las instituciones educativas más importantes del país. La Policía capitalina ha desplegado un operativo de vigilancia en las zonas señaladas, aunque por el momento no se han reportado incidentes.

Los organizadores hicieron un llamado a mantener la protesta en un tono pacífico, pero no descartan acciones de mayor impacto si sus demandas no son atendidas. La SEP no ha emitido comentarios al cierre de esta edición





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