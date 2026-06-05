Movilizaciones sociales afectan tráfico en CDMX este 5 de junio

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informa sobre al menos cinco concentraciones y marchas programadas para este miércoles, entre ellas una de la CNTE frente a la SEP y otras de colectivos animalistas, ciclistas y motociclistas, que podrían ocasionar cortes viales en diferentes puntos de la Ciudad de México.

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ( CNTE ) se concentran frente a las oficinas de la Secretaría de Educación Pública ( SEP ) ubicadas en Avenida Universidad, en la Ciudad de México.

La movilización forma parte de las jornadas de protesta programadas para este 5 de junio de 2026. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha emitido un aviso para informar a la población sobre las distintas marchas y concentraciones que se desarrollarán a lo largo del día, con el fin de que los ciudadanos puedan planificar sus traslados y evitar contratiempos en el tráfico.

La información proporcionada por la SSC detalla que a las 10:00 horas, la CNTE se concentrará en dos puntos: en Paseo de la Reforma y Avenida Insurgentes, así como en el Antimonumento Ayotzinapa +43. Paralelamente, durante el día, el colectivo No Más Presos Inocentes se mantendrá en los Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales, en apoyo a la audiencia del presunto responsable del delito de abuso sexual.

A las 11:00, Liberación Animal MX estará presente en la Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para protestar contra un proyecto de investigación. Una hora después, a las 12:00, miembros de la Comunidad Politécnica acudirán a las instalaciones de Canal Once, donde esperan recibir la respuesta del titular de la SEP a su pliego petitorio.

Además, a las 5:00 de la mañana, el club de motociclistas Queens Of The Road y Dad's Garage partirá de la calle Mateo Saldaña, en el barrio de San Lorenzo Tezonco, con rumbo a Morelia, Michoacán. Finalmente, a las 20:30 horas, el grupo de ciclistas People of Bikes saldrá de la Avenida Miguel Ángel de Quevedo número 217, en la colonia Oxtopulco, dirigirse hacia los Dinamos, en la Magdalena Contreras.

Estas actividades generarán afectaciones viales en diversas zonas de la capital, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar precauciones y consultar fuentes oficiales para actualizaciones en tiempo real





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