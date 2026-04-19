Movimiento Ciudadano en Nuevo León destapa candidata a Monterrey; Zacatecas y Chiapas, en la mira política

En Nuevo León, Movimiento Ciudadano celebra un evento clave donde Mariana Rodríguez Cantú es presentada como virtual candidata a la alcaldía de Monterrey. En Zacatecas, el gobernador insinúa la posibilidad de una sucesión femenina. Mientras tanto, el Secretario de Seguridad de Chiapas genera controversia al asumir funciones de Turismo.

En Nuevo León , el pasado sábado se congregó la élite de Movimiento Ciudadano para celebrar el cumpleaños del Secretario de Gobierno del partido, un evento que sirvió no solo para festejar, sino también para trazar la hoja de ruta de cara a las elecciones de 2027. Entre los presentes se encontraban figuras clave del partido, quienes aprovecharon la ocasión para lanzar oficialmente a Mariana Rodríguez Cantú como la virtual candidata naranja a la alcaldía de Monterrey .

Si bien la candidatura a la gubernatura aún presenta un panorama complejo por desenredar, la designación de Rodríguez Cantú marca un paso significativo en las aspiraciones de MC en la capital del estado. La jornada concluyó con un ambiente de optimismo y camaradería, reflejando la unidad del partido ante los próximos desafíos electorales. En Zacatecas, el gobernador David Monreal Ávila, de Morena, se encontró en una posición ventajosa durante su conferencia semanal. Al ser cuestionado sobre la participación femenina en el deporte, Monreal Ávila aprovechó la oportunidad para destacar la importancia de que una mujer lidere los destinos del estado en 2027, un comentario que fue ampliamente interpretado como un guiño hacia su excuñada, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre. Esta declaración sugiere una posible sucesión o entrega de la estafeta política, posicionando a Bañuelos como una fuerte contendiente para la próxima contienda electoral. La estrategia del gobernador parece apuntar a consolidar el poder de su movimiento a través de alianzas y apoyos estratégicos para asegurar la continuidad de su proyecto político. El Secretario de Seguridad de Chiapas, Óscar Galindo Serna, parece estar asumiendo roles adicionales, yendo más allá de sus responsabilidades primarias. Tras el periodo vacacional de Semana Santa, Galindo Serna fue quien presentó las cifras de visitantes turísticos en la entidad, adelantándose al titular de la Secretaría de Turismo estatal. Este movimiento ha generado especulaciones en los pasillos del poder, donde se comenta que el funcionario busca desesperadamente generar una imagen positiva para su dependencia, la cual ha enfrentado una racha adversa en términos de percepción pública y resultados. Se sugiere que Galindo Serna debería enfocarse en los datos de seguridad que le competen directamente o considerar un cambio de puesto para revitalizar su carrera política. La situación pone de manifiesto las complejas dinámicas de poder y la competencia por la visibilidad y el reconocimiento en el ámbito gubernamental. La noticia también resalta la importancia de la información oportuna y la estrategia de comunicación de los medios. La inclusión de la nota sobre Chiapas y el Secretario de Seguridad, seguida de la promoción de la plataforma de El Universal en WhatsApp, subraya el interés en mantener a la audiencia informada sobre diversos temas, desde la política local hasta las tendencias y el entretenimiento. La capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y canales de distribución es fundamental para los medios de comunicación en la actualidad, buscando así ampliar su alcance y engagement con el público





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