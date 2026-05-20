Movimiento sindical reúne en Monclova para seguir luchando por los ex trabajadores de AHMSA y familiares

Representantes del movimiento sindical reunidos en Monclova para abordar la problemática enfrentada por miles de ex obreros y familiares de la siderúrgica, con el objetivo de lograr una solución definitiva al conflicto derivado de la crisis de AHMSA.

Los representantes del movimiento sindical desarrollaron una reunión en Monclova con el objetivo de abordar la problemática enfrentada por miles de ex obreros de la siderúrgica, específicamente en torno a la crisis de AHMSA .

Durante su estancia en la capital del país, los representantes mantuvieron contactos con autoridades relacionadas con la Secretaría del Trabajo y buscaron reunirse con representantes del Senado, entre ellos el senador Fernando Salazar, para conocer el estado actual del proceso y mantener la exigencia de una solución a este problema. Cabe destacar que más de 70 trabajadores han fallecido sin recibir sus finiquitos, lo que ha llevado a la suspensión de pensiones alimenticias y a graves afectaciones económicas en familias y menores afectados por la crisis de la empresa





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