MrBeast revela su lucha contra la enfermedad de Crohn y su impacto en su vida

El influencer Jimmy Donaldson, conocido como MrBeast, compartió en una entrevista los desafíos que enfrenta debido a la enfermedad de Crohn, una condición inflamatoria intestinal que ha marcado su vida desde la adolescencia. Además, habló sobre los tratamientos que recibe y su deseo de contribuir a la investigación para encontrar una cura.

Jimmy Donaldson, conocido en redes sociales como MrBeast, reveló en una entrevista para el podcast The Diary of a CEO que sufre de la enfermedad de Crohn, una condición que ha influido significativamente en su vida y carrera.

Durante la conversación, el influencer compartió detalles sobre cómo esta enfermedad inflamatoria intestinal ha afectado su día a día desde que tenía 15 años.

'Empecé a ir al baño 8, 9 o 10 veces al día sin poder digerir ningún alimento', recordó, describiendo la experiencia como extremadamente dolorosa. 'Pierdes peso rápidamente y duele como si alguien te estuviera apuñalando el vientre con un cuchillo', añadió, destacando la gravedad de los síntomas que enfrentaba. La enfermedad de Crohn es una patología crónica que provoca inflamación en el tracto digestivo, afectando principalmente el intestino delgado y el grueso.

Entre sus síntomas más comunes se encuentran el dolor abdominal, diarrea persistente, fatiga extrema, pérdida de peso y malnutrición. Aunque no existe una cura conocida, los tratamientos disponibles pueden ayudar a controlar los síntomas y lograr una remisión prolongada. MrBeast explicó que actualmente recibe un tratamiento con Remicade, un medicamento que suprime su sistema inmunológico, lo que lo hace más vulnerable a infecciones.

'Me enfermo todo el tiempo. He tenido Covid seis veces, herpes zóster y gripe constantemente', confesó, describiendo cómo la enfermedad ha impactado su salud general. A pesar de los desafíos, MrBeast expresó su deseo de contribuir a la investigación sobre la enfermedad de Crohn.

'Si no estuviera tan ocupado con mi trabajo, me dedicaría a investigar esta enfermedad. Estoy seguro de que hay una mejor forma de tratarla que destruir mi sistema inmunológico', afirmó. Criticó la falta de avances en la medicina para enfermedades crónicas y manifestó su esperanza de que en el futuro se encuentren soluciones más efectivas.

La revelación de MrBeast ha generado una mayor conciencia sobre la enfermedad de Crohn, destacando la importancia de la investigación y el apoyo a quienes la padecen





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