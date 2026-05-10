MSC Hondius urgente Tenerife - Nueva amenaza sanitaria preocupa en La Palma y Gran Canaria

Satélite cruzar Tenerife y depositar combustible y suministros antes de partir a Rotterdam mientras continúa el desembarco de pasajeros de diferentes nacionalidades. Catorce pasajeros españoles afectados por un brote de hantavirus habían sido trasladados en una embarcación y pasarían cuarentena en un hospital de Santa Cruz de Tenerife. La llegada del crucero a Granadilla estuvo marcada por controles menos estrictos para los pasajeros españoles que para los franceses.

El buque MSC Hondius se detendrá en Tenerife antes de partir de nuevo, mientras continúa el desembarco escalonado de pasajeros de varias nacionalidades. Catorce pasajeros españoles, en un crucero afectado por un brote de hantavirus, han sido trasladados en una embarcación para pasar cuarentena en un hospital de Santa Cruz de Tenerife .

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha destacado la labor de colaboración entre España y la institución en el desembarco del pasaje del crucero. Además, el papa León XIV ha agradecido la acogida de Canarias por parte del MSC Hondius. La Guardia Civil ha participado en el traslado de los ocupantes desde el puerto hasta el aeropuerto.

El presidente Pedro Sánchez ha asegurado que su gobierno garantizará la salud pública de los canarios, protejerá a los españoles en el crucero y ayudará a los países europeos con ciudadanos a bordo. La OMS indica que la transmisión entre personas de hantavirus es extremadamente rara. La infección puede causar enfermedades respiratorias graves en América, enfermedades que afectan principalmente los riñones y los vasos sanguíneos o transmitirse a través del aire contaminado





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