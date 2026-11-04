Muere Carlos Albert Llorente a los 83 años y deja huella en el periodismo deportivo

El exfutbolista y periodista Carlos Albert Llorente falleció a los 83 años. José Ramón Fernández rindió homenaje destacando su integridad y cobertura histórica.

La comunidad del periodismo deportivo mexicano lamenta la partida de Carlos Albert Llorente, quien falleció a los 83 años. Su muerte ha desencadenado una ola de reacciones y homenajes por parte de colegas y admiradores que reconocen su legado como comunicador independiente y exfutbolista.

Homenaje de José Ramón Fernández

José Ramón Fernández expresó su profundo pesar mediante un mensaje en redes sociales, calificando a Carlos Albert como un amigo y compañero de trabajo durante décadas. El reconocido periodista destacó la valentía de su colega al hablar siempre con verdad, sin miedo ni precio, y sin dejarse comprar ni callar ante presiones externas.

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Cobertura histórica en el Mundial 1986

José Ramón Fernández recordó específicamente la transmisión del Mundial de México 1986, donde Carlos Albert fue vetado por Televisa pero continuó cubriendo partidos desde el palco para Imevisión. Esta labor se convirtió en un parteaguas para el periodismo deportivo nacional al ofrecer una visión alternativa a la televisión privada dominante.

Integridad desde Argentina 1978

El periodista de ESPN también evocó su colaboración junto a Carlos Albert durante la cobertura del Mundial de Argentina 1978 en Canal 13. Ambas figuras practicaban un estilo libre e independiente, caracterizado por la plena libertad para expresar las cosas tal como eran, sin censuras ni condicionamientos institucionales.

Trayectoria atlética y mediática

Nacido el 10 de julio de 1943 en la Ciudad de México, Carlos Albert desarrolló una carrera defensiva notable en Necaxa entre 1961 y 1971. Representó a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964 y ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Winnipeg 1967 antes de dedicarse al análisis deportivo.

Retiro tras 43 años de actividad

Carlos Albert trabajó en medios como TV Azteca, CNI Canal 40, ESPN y Fox Sports, además de colaborar con diversos periódicos nacionales. Anunció su retiro oficial en octubre de 2021, poniendo fin a una ininterrumpida trayectoria de 43 años que dejó una huella indeleble en la credibilidad del deporte mexicano.