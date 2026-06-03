Muere conductor de camión tras impactar contra tren en Irapuato; aseguran huachicol en Celaya

Un conductor de camión de volteo falleció en Irapuato después de chocar contra un tren en el camino viejo a Guanajuato. Paralelamente, autoridades decomisaron más de 73 mil litros de huachicol y hallaron una toma clandestina en Celaya.

El conductor de un camión de volteo murió este martes en Irapuato tras chocar contra un tren que circulaba por el camino viejo a Guanajuato .

El accidente se registró alrededor del mediodía, cuando el vehículo de carga perdió el control y se impactó contra la formación ferroviaria. El fuerte estruendo generado por el encontronazo alertó a vecinos de la zona, quienes rápidamente marcaron al 911 para reportar la emergencia. Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes auxiliaron al conductor y lo trasladaron en ambulancia a un hospital de la localidad, aunque su estado de salud era reportado como muy grave.

A pesar de los esfuerzos del personal médico, el hombre falleció minutos después de su ingreso al centro de salud. Las autoridades no han precisado si el tren sufrió daños significativos o si hubo otros afectados.

Por otro lado, en Celaya, autoridades aseguraron más de 73 mil litros de combustible robado, conocido como huachicol, y localizaron una toma clandestina en la comunidad de Primera Fracción de Crespo. Este hallazgo se enmarca en los operativos continuos contra el robo de combustibles en la entidad, un delito que ha azotado varias regiones de Guanajuato. La pesquisa permanece abierta para determinar las responsabilidades en ambos sucesos





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