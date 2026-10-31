Muere Cuauhtémoc Cárdenas, un líder de la democracia en México

Cuauhtémoc Cárdenas, un líder clave en la democratización de México, murió el miércoles a los 92 años. Sus contribuciones a la democracia mexicana son significativas pese a que también se benefició del sistema que después combatió.

Cuauhtémoc Cárdenas murió el miércoles a los 92 años. Contribuyó como pocos a la democratización de México pese a que durante buena parte de su vida se benefició del sistema que después combatió.

Fue senador en 1976, subsecretario Forestal y de la Fauna de 1976 a 1980 y gobernador de Michoacán de 1980 a 1986. Sin embargo, terminó encabezando el movimiento que desafió al PRI. En 1986 se unió a Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y otros priistas que exigían democratizar la selección del candidato presidencial y cambiar la política económica neoliberal que inició Miguel de la Madrid.

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Cárdenas abandona el PRI para buscar la presidencia

Buscó la candidatura presidencial para 1988 y, al no obtenerla, abandonó al PRI y encabezó el Frente Democrático Nacional (FDN), una alianza de partidos y organizaciones opositoras. En la elección de 1988, marcada por la caída del sistema de cómputo que supervisaba Manuel Bartlett como secretario de Gobernación y las denuncias de fraude, Carlos Salinas fue declarado ganador. Cárdenas desconoció el resultado y encabezó protestas, pero rechazó la violencia y decidió continuar por la vía electoral.

Fue uno de los fundadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 1989. Perdió nuevamente las elecciones presidenciales de 1994 y 2000, pero en 1997 ganó la primera elección de jefe de Gobierno del Distrito Federal. La elección de 1988 mostró que el gobierno no debía seguir organizando y calificando las elecciones.

Fundador del PRD y distanciador de AMLO

Sin embargo, también se distanció de AMLO, otro expriista que surgió de aquella oposición. No fue un demócrata infalible, pero su aportación a la democratización de México es innegable.