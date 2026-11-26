Un segundo fallecimiento por atropellamiento ferroviario se registra en Paso del Macho. Benito Juárez Ramírez muere en las vías el 26 de noviembre.

Un hombre identificado como Benito Juárez Ramírez falleció tras ser arrollado por un tren en las inmediaciones del municipio de Paso del Macho, estado de Veracruz. El cuerpo fue localizado durante las primeras horas del jueves 26 de noviembre sobre los rieles ferroviarios, generando la movilización inmediata de las autoridades locales y ministeriales.

Este incidente marca el segundo suceso fatal en estas vías durante una semana, lo que ha intensificado la preocupación en la comunidad. El hallazgo se produjo en la colonia 12 de Octubre, específicamente en la zona donde convergen la calle 1 de Mayo y la avenida del Ferrocarril, junto al campo deportivo del lugar. Los vecinos fueron quienes detectaron la presencia del cuerpo y alertaron a las autoridades a través de los números de emergencia, desencadenando la respuesta de la Policía Municipal.

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Detalles del hallazgo y respuesta de autoridades

Al llegar al sitio, los elementos de la Policía Municipal confirmaron que Benito Juárez Ramírez no presentaba signos vitales. Inmediatamente procedieron a delimitar y acordonar el perímetro para preservar la escena del crimen y proteger las pruebas forenses. Se solicitó la intervención de las autoridades ministeriales, así como la presencia del personal especializado en servicios periciales para realizar las diligencias correspondientes en el lugar.

De manera preliminar, los habitantes de la colonia identificaron a la víctima con el sobrenombre de Berna. Sin embargo, las autoridades no han confirmado oficialmente las circunstancias exactas que llevaron al atropellamiento. Aunque se reportan los primeros detalles sobre la localización del cuerpo en las vías, el proceso de investigación formal está en sus etapas iniciales y depende de las conclusiones que emitan los expertos forenses tras el levantamiento.

Contexto de seguridad y antecedentes recientes

La tragedia se enmarca en una patrón preocupante de fatalidades en la infraestructura ferroviaria del municipio. El pasado jueves 19 de noviembre, ya se había reportado el fallecimiento de otra persona en las inmediaciones de las vías del ferrocarril. Este nuevo episodio del 26 de noviembre representa el segundo caso mortal en menos de una semana, lo que ha mobilizado a las corporaciones de seguridad y ha llamado la atención sobre la peligrosidad de estas zonas para los transeúntes.

Trascendió entre los residentes de la colonia 12 de Octubre que Benito Juárez Ramírez acostumbraba permanecer en las cercanías de las vías del tren. De manera extraoficial, se mencionó que algunos familiares le habrían pedido momentos antes que abandonara el lugar, anticipando el posible paso de un convoy ferroviario. No obstante, esta versión de los hechos no ha sido corroborada por las autoridades competentes hasta el momento.

Próximos pasos y traslado del cuerpo

Una vez que se estableció el perímetro de seguridad, se aguardaba la llegada de personal de la Fiscalía General del Estado. Este equipo, junto con los servicios periciales, tendría a cargo la revisión técnica de la escena, la recolección de evidencias y la documentación oficial del incidente. El objetivo es esclarecer si el fallecimiento fue producto de un accidente involuntario o si existen otras circunstancias no descritas.

Finalmente, tras completar las diligencias en el sitio, se ordenó el levantamiento del cuerpo de Benito Juárez Ramírez. El fallecido sería trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para los exámenes de ley y la posterior identificación definitiva. La comunidad local espera que las autoridades agilicen las investigaciones para determinar las causas precisas de este segundo trágico incidente en las vías del tren durante este mes.