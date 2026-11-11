Muere la modelo y actriz Toukie Smith a los 74 años

La modelo y actriz Toukie Smith murió a los 74 años tras una larga lucha contra la esclerosis múltiple, según confirmaron sus hijos Julian Henry y Airyn De Niro.

La modelo y actriz Toukie Smith falleció a los 74 años de edad. La noticia fue dada a conocer por sus hijos, Julian Henry De Niro y Airyn De Niro, quienes nacieron durante su matrimonio con el actor Robert De Niro. Según el comunicado de sus descendientes, la muerte de Toukie Smith se produjo tras una dilatada lucha contra la esclerosis múltiple.

Toukie Smith fue una figura reconocida de la moda y el espectáculo en Estados Unidos, con una trayectoria que combinó el modelaje, la actuación y el activismo en favor de la comunidad LGBT. Su muerte cierra la vida de una mujer cuya historia estuvo marcada por la creatividad familiar y por la pérdida de su hermano durante la epidemia de SIDA.

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Origen familiar y primeros pasos en el arte

Toukie Smith nació en Filadelfia en 1952, en un hogar de clase trabajadora. Su madre era obrera y su padre era carnicero. Desde muy temprana edad, ella y su hermano Willi Smith mostraron dotes artísticas que más tarde definirían sus carreras.

Ambos hermanos se formaron en Nueva York, pero en instituciones distintas. Willi Smith estudió en la prestigiosa Escuela de Diseño Parsons, mientras que Toukie Smith acudió al Instituto de Tecnología de la Moda. Ambos centros de formación están ubicados en la ciudad de Nueva York.

Con el tiempo, los dos hermanos coincidieron en la industria de la moda, aunque por caminos diferentes. Toukie Smith se decantó por el modelaje, mientras que Willi Smith se convirtió en diseñador de modas.

Toukie Smith también incursionó en la actuación durante las décadas de los ochenta y los noventa. Debutó en una popular serie de televisión, con lo que amplió su presencia pública más allá de las pasarelas y las campañas de moda.

La muerte de Willi Smith y el activismo contra el SIDA

El punto de inflexión en la vida de Toukie Smith fue la muerte de su hermano Willi Smith en 1987. Willi Smith, quien llegó a diseñar el vestuario de Elizabeth Taylor, falleció a los 39 años de edad.

Según la información disponible, Willi Smith murió debido a una infección bacteriana que contrajo durante un viaje a la India, a donde había ido a buscar telas. Solo después de ser internado en Estados Unidos, los exámenes de sangre revelaron que tenía VIH.

A partir de esa pérdida, Toukie Smith se involucró en el activismo a favor de la comunidad LGBT durante la lucha contra el SIDA. De acuerdo con la información publicada, esta labor fue una forma de honrar la memoria de su hermano.

Matrimonio con Robert De Niro y legado familiar

Toukie Smith estuvo casada con Robert De Niro entre 1988 y 1996. De esa unión nacieron dos hijos, los gemelos Julian Henry De Niro y Airyn De Niro, quienes son quienes confirmaron el fallecimiento de su madre.

Airyn De Niro hizo pública su transición de género en 2025. Según la información publicada, durante ese proceso contó en todo momento con el apoyo de ambos padres, Toukie Smith y Robert De Niro.

La historia de Toukie Smith queda así asociada a tres ejes concretos: su carrera en la moda y la actuación, la memoria de su hermano Willi Smith y su labor en favor de la comunidad LGBT durante la crisis del SIDA. Sus hijos Julian Henry De Niro y Airyn De Niro son quienes ahora dan a conocer su despedida.