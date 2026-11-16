Muere Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cartel de Guadalajara, a los 80 años

Fallece en el Hospital Country 200 Miguel Ángel Félix Gallardo tras complicaciones de salud. Conoce los detalles de su trayectoria y condenas.

El narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, reconocido como el fundador del extinto Cartel de Guadalajara, falleció este domingo a la edad de 80 años. Su muerte se produjo tras presentar complicaciones de salud derivadas de diversas dolencias crónicas que afectaron su organismo durante sus últimos años de vida.

Traslado urgente y causa del deceso

Félix Gallardo fue trasladado de urgencia desde el centro penitenciario de Puente Grande hacia el Hospital Country 200, ubicado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Esta medida se tomó el pasado 13 de noviembre como consecuencia de la gravedad de su estado clínico. La institución médica recibió al exlíder criminal para atender las complicaciones que finalmente provocaron su deceso el domingo mencionado en el reporte oficial.

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Historial médico y deterioro físico

Durante sus más de tres décadas en reclusión, la salud de "El Jefe de Jefes" se deterioró significativamente. Hasta el año 2022, el sistema penitenciario había diagnosticado un total de 22 padecimientos diferentes. Entre las afecciones más notables se encontraba la pérdida de la vista en el ojo derecho, debido a una atrofia del globo ocular y glaucoma en el ojo izquierdo. Además, sufría de sordera en un oído y mala audición en el otro.

El cuadro clínico también incluía carcinoma facial, hernia de disco, hipertrofia de próstata benigna y vértigo de larga evolución. Otras condiciones diagnosticadas fueron esofagitis, ansiedad y depresión crónica, junto con hipertensión arterial y diabetes mellitus. En los últimos momentos, también contrajo neumonía adquirida en el penal de Puente Grande y presentaba tuberculosis pulmonar latente, lo que complicó aún más su tratamiento médico.

Luchas legales por prisión domiciliaria

Ante su delicado estado físico, el 25 de agosto de 2022, la médica responsable del área en Puente Grande recomendó el arraigo domiciliario. Argumentó que el centro penitenciario no podía brindar la atención especializada, vigilancia estrecha y supervisión constante que Félix Gallardo requería. Rosa Icela Rodríguez Velázquez, entonces secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó que las condiciones del recluso exigían un nivel de cuidado incompatible con la reclusión ordinaria.

Un juez concedió el beneficio de prisión domiciliaria con monitoreo electrónico en septiembre de 2022. Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una impugnación que frenó la salida del narcotraficante. Posteriormente, la medida fue revocada, por lo que Félix Gallardo permaneció recluido en el centro de detención hasta su traslado final y fallecimiento.

Cargas penales y legado criminal

Félix Gallardo cumplía dos condenas penales de gran envergadura durante su estancia en Puente Grande. Una de ellas correspondía a 40 años de prisión por delitos contra la salud, acopio de armas y cohecho. La otra condena, por 37 años, estaba relacionada con el homicidio del agente de la DEA Enrique "Kiki" Camarena Salazar. Su muerte marca el fin de una era para el crimen organizado en México, dejando un vacío político y criminal significativo.