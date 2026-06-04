Muere Ángel Blanco Jr., leyenda de la lucha libre mexicana y miembro de La Ola Blanca de los Jrs.

Falleció a los 71 años el luchador enmascarado Ángel Blanco Jr., integrante del trío legendario La Ola Blanca de los Jrs. junto a Dr. Wagner Jr. y El Solitario Jr. Se desconocen las causas de su muerte. La noticia fue confirmada por El Blog de la Lucha Libre en redes sociales.

La tarde de este jueves 4 de junio el mundo de la lucha libre se vistió de luto después de que se confirmó la muerte de un enmascarado que formó parte del grupo de gladiadores conocidos como La Ola Blanca de los Jrs.

La noticia fue anunciada en redes sociales, específicamente en la cuenta de Facebook denominada El Blog de la Lucha Libre, donde se confirmó el fallecimiento del luchador mexicano conocido como Ángel Blanco Jr. Los amantes de la lucha libre expresaron su tristeza por el fallecimiento del enmascarado de 71 años de edad. Hasta el momento se desconocen las causas exactas de su muerte, lo que ha dejado muchas preguntas entre la comunidad de aficionados y dentro del gremio.

El Blog de la Lucha Libre expresó en su publicación que se une a la pena que embarga a la lucha libre tras el lamentable fallecimiento del gladiador, destacando que Ángel Blanco Jr. fue todo un referente de este deporte de combate escénico. Además, el medio extendió sus más sinceras condolencias a la familia, amigos, seres queridos y aficionados del luchador, deseándole descanso en paz.

Ángel Blanco Jr. fue una figura icónica dentro de la lucha libre mexicana, especialmente recordado por su pertenencia a La Ola Blanca de los Jrs. , un trío legendario que completaban Dr. Wagner Jr. y El Solitario Jr. A lo largo de su carrera, el enmascarado se ganó el cariño del público por su carisma, su técnica sobre el cuadrilátero y su enigmática máscara blanca que lo distinguía.

Su legado perdura en la memoria de quienes siguieron sus combates y en la historia de este deporte que combina atletismo, drama y tradición. La comunidad luchística ha comenzado a rendir homenaje en redes sociales, compartiendo videos de sus mejores momentos y recordando su contribución al pancracio nacional. La muerte de Ángel Blanco Jr. marca el fin de una era para esos grupos de luchadores que marcaron época en las décadas de los 70, 80 y 90.

Aunque las causas de su fallecimiento aún no se han revelado, se espera que en los próximos días haya más información oficial por parte de su familia o de las organizaciones a las que perteneció. Por ahora, el mundo de la lucha libre llora la partida de uno de sus personajes más queridos y respetados. Su enmascarado blanco quedará como un símbolo de una generación dorada del espectáculo deportivo mexicano





heraldodemexico / 🏆 31. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lucha Libre Ángel Blanco Jr. La Ola Blanca De Los Jrs. Muerte Leyenda Dr. Wagner Jr. El Solitario Jr. Mexico Pancracio

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Taxis “piratas” circulan en la comunidad de Monte Blanco, en Fortín, denuncian ruleterosTaxistas de la comunidad de Monte Blanco denunciaron la presunta operación de entre 18 y 20 unidades piratas que brindan servicio sin contar con la documentación correspondiente, situación que aseguran afecta a quienes trabaja...

Read more »

Tras romper relación con IPN, Patronato Corazón Guinda y Blanco se someterá a auditoríaA través de un comunicado, señaló que la revisión externa tendrá como fin verificar cada una de las operaciones hechas durante la vigencia del convenio

Read more »

Hermana de Cuauhtémoc Blanco cuestiona cercanía de FMF con el diputadoNidia Fabiola Blanco envió una carta a Mikel Arriola, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, en la que pide aclarar cuál es la relación del organismo con el exfutbolista.

Read more »

Centro de Salud Animal de Río Blanco ha atendido 17 casos de gusano barrenador en mascotasAutoridades municipales de Río Blanco reforzaron las acciones preventivas para evitar la propagación del gusano barrenador en mascotas, luego de que hasta el momento se hayan atendido 17 casos en el Centro de Control y Salud Animal. ...

Read more »