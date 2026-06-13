Muere Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua, en operación conjunta entre Estados Unidos y Venezuela

Estados Unidos confirmó la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua, en una operación militar conjunta con Venezuela. El Pentágono calificó el hecho como un mensaje claro contra el narcotráfico en América Latina.

El gobierno de Estados Unidos confirmó la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias ' Niño Guerrero ', líder del Tren de Aragua, en una operación militar conjunta con Venezuela realizada en el sur del país.

El Pentágono calificó el hecho como un mensaje claro contra el narcotráfico en América Latina. Patrick Weaver, subjefe de gabinete del Pentágono, declaró en su cuenta de X: La muerte de Niño Guerrero envía un mensaje claro a América Latina: no hay refugio para los narcoterroristas en nuestro hemisferio. Agregó que el Departamento de Guerra y la Coalición Anticártel de las Américas (A3C) continuarán cumpliendo la promesa del presidente Donald Trump de combatir el tráfico de drogas.

Trump, a través de su plataforma Truth Social, afirmó que bajo sus órdenes, el Comando Sur de Estados Unidos realizó un ataque rápido y letal para eliminar a Niño Guerrero. Acompañó su mensaje con un video de 10 segundos que muestra una explosión en un edificio rodeado de vegetación. El Tren de Aragua, considerado por Estados Unidos como una organización terrorista, se originó en 2014 en el estado venezolano de Aragua.

Según informes de inteligencia, se expandió a ocho países de Sudamérica, incluyendo Colombia, Chile y Perú. El Ministerio de Comunicaciones de Venezuela informó el viernes que la operación conjunta se desarrolló en el sureste del estado Bolívar, con apoyo tecnológico especializado e intercambio de inteligencia. Durante el operativo se produjeron enfrentamientos con integrantes de estructuras de delincuencia organizada, en los cuales fue neutralizado Niño Guerrero.

Fuentes locales indicaron que la zona estaba bajo control de dos jefes criminales, Juancho y Johan Petrica, este último uno de los fundadores del Tren de Aragua. Testimonios recogidos por la AFP señalan que el ejército lanzó tres bombas desde helicópteros. En diciembre pasado, fiscales federales de Nueva York presentaron cargos contra 70 miembros del Tren de Aragua, incluido Niño Guerrero, por asociación ilícita, tráfico de drogas y armas de fuego.

El fiscal federal Jay Clayton declaró que Guerrero Flores ha sido el cerebro detrás de la evolución del Tren de Aragua, que pasó de ser una banda carcelaria venezolana a convertirse en una organización terrorista trasnacional. Añadió que la banda ha cometido innumerables actos de violencia, extorsión y narcotráfico en Norteamérica, Sudamérica y Europa.

Tras la ocupación militar del penal de Tocorón en septiembre de 2023, el gobierno de Maduro aseguró haber desmantelado totalmente la banda, pero Niño Guerrero permanecía prófugo. Según Insight Crime, Guerrero, de 42 años, convirtió al grupo en lo que es hoy durante su encarcelamiento en Tocorón, donde se construyeron un zoológico, una piscina, un parque infantil, un restaurante y un club nocturno.

El Departamento de Estado de Estados Unidos había ofrecido una recompensa de 5 millones de dólares por información que llevara a su captura. La muerte de Niño Guerrero representa un golpe significativo contra el crimen organizado transnacional, aunque todavía quedan otros líderes del Tren de Aragua por ser detenidos





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