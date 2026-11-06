Mueren Edgar Aarón líder del Cártel Nuevo Imperio en operativo en Estado de México

Edgar Aarón 'El General', fundador del Cártel Nuevo Imperio, fue abatido en el Estado de México. Autoridades confirman muerte del líder criminal durante operativo por orden de aprehensión.

La autoridad de seguridad pública confirmó el fallecimiento de Edgar Aarón 'N', identificado como el líder y fundador del Cártel Nuevo Imperio, durante un operativo llevado a cabo en el Estado de México. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la muerte del presunto criminal ocurrió mientras se intentaba cumplimentar una orden de aprehensión vinculada a la delincuencia organizada.

Detalles del enfrentamiento y respuesta táctica

Los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se enfrentaron a una agresión por disparos de arma de fuego mientras ejecutaban la orden judicial. Ante la situación de peligro inminente, las fuerzas de seguridad repelieron la agresión de manera inmediata y contundente. Como resultado directo del intercambio de fuego, Edgar Aarón perdió la vida en el lugar.

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Acusaciones graves y vínculos internacionales

Edgar Aarón estaba siendo investigado por una amplia gama de delitos graves que incluyen secuestro, extorsión, homicidio, despojo de tierras, lavado de dinero, robo de combustible y tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Canadá. Su organización criminal mantenía operaciones activas en el Estado de México, Morelos y la Ciudad de México, según la información oficial disponible.

Sanciones de EE.UU. y asesinato de policía

El 19 de noviembre de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Edgar Aarón por brindar protección en México a Ryan James Wedding, conocido como 'El Chapo canadiense'. Se le acusó de utilizar contactos policiales para localizar objetivos para su organización. Además, las investigaciones lo señalan como presunto autor intelectual del homicidio de Milton Morales Figueroa, ocurrido el 21 de julio de 2024.

Homenaje y compromiso de justicia continua

Omar García Harfuch honró la memoria de Milton Morales Figueroa, quien fungía como coordinador de la Unidad de Estrategia, Táctica y Operaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México. El funcionario afirmó que no olvidar la entrega y el compromiso de su compañero implica continuar las investigaciones hasta llevar ante la justicia a todos los responsables del crimen.

Coordinación interinstitucional y próximos pasos

En coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia, la SSC de la Ciudad de México y las fiscalías del Estado de México, se continuarán los trabajos de inteligencia. El objetivo prioritario es identificar y detener a los demás integrantes del Cártel Nuevo Imperio y desmantelar sus redes criminales restantes para garantizar la seguridad pública.