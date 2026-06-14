Mueren Oliver Tree y Gaspi en accidente aéreo en Río de Janeiro; sus últimas publicaciones en Instagram se vuelven virales

Los influencers Oliver Tree y Gaspi fallecieron en un accidente aéreo en Recreio dos Bandeirantes, Brasil. Sus últimas publicaciones en Instagram han sido rescatadas por seguidores mientras las autoridades investigan las causas del siniestro.

Los influencers Oliver Tree y Gaspi perdieron la vida en un trágico accidente aéreo ocurrido en la exclusiva zona de Recreio dos Bandeirantes, al oeste de Río de Janeiro.

Equipos de emergencia acudieron al lugar para realizar las labores de rescate, pero el impacto fue de tal magnitud que varias personas perdieron la vida, según confirmaron fuentes oficiales. Las autoridades investigan las causas del siniestro, mientras que los seguidores de ambos creadores de contenido han comenzado a buscar sus últimas actividades en redes sociales, especialmente en Instagram. En las horas posteriores al accidente, los usuarios rescataron las publicaciones más recientes de los fallecidos.

Oliver Tree, conocido por su estilo musical y su presencia en plataformas digitales, había compartido una imagen portando la camiseta oficial de la selección brasileña de fútbol, una fotografía que rápidamente se viralizó entre sus seguidores tras conocerse la noticia. Por su parte, Gaspi, un influencer argentino que residía en Brasil para participar en proyectos audiovisuales y musicales, había realizado una publicación cuatro días antes del accidente.

En ese post, compartió un video relacionado con una producción del medio de streaming, un mensaje que hoy ha cobrado relevancia debido a las circunstancias de su fallecimiento. El clip más reciente de Oliver Tree fue publicado el sábado 13 de junio, apenas unas horas antes de que ocurriera el fatal accidente.

En otras publicaciones, los influencers mostraron un cambio de imagen al cortarse el cabello y participaron en actividades recreativas dentro de una cancha de fútbol, imágenes que ahora son recordadas por sus seguidores como los últimos momentos de felicidad captados en cámara. La comunidad digital ha expresado su consternación y ha rendido homenaje a ambos artistas, mientras las investigaciones continúan para determinar las causas del siniestro.

La noticia ha conmocionado a la escena de influencers latinoamericanos, recordando la fragilidad de la vida y el impacto de las redes sociales en la difusión de noticias trágicas





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