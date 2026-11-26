Autoridades confirman el cierre del Zoo León por gripe aviar. Se registran múltiples decesos en aves y mamíferos, con medidas de bioseguridad activadas.

El Zoo León ha cerrado sus puertas al público para contener la propagación del virus de la gripe aviar, una medida drástica implementada tras una serie de decesos en su colección animal. Las autoridades sanitarias han instruido acciones urgentes para evitar el contagio de más especies y prevenir la muerte de más aves, confirmando que las 400 aves restantes están en estricta observación. El personal especialista del parque ha anticipado que probablemente se registren más muertes debido a la naturaleza contagiosa de la enfermedad.

Evidencia científica contra la inacción

A pesar de la gravedad de la situación, la regidora responsable de la supervisión del recinto descartó la pasividad institucional. Afirmó que no están dispuestos a sentarse a aceptar que no se pudo hacer nada, asegurando que existe evidencia científica de que muchos de estos decesos sí se pudieron evitar. Esta postura destaca la responsabilidad de implementar protocolos estrictos en lugar de resignarse al destino de los animales bajo sus cuidados.

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Desglose cronológico de decesos

Los registros oficiales detallan una escalada rápida en la mortalidad animal durante principios de noviembre. El 7 y 9 de noviembre fallecieron dos aves canadienses, seguidos por dos patos silvestres y un zopilote el 12 de noviembre. El 16 de noviembre se reportaron dos antílopes, mientras que el 18 de noviembre un tigrillo y una avestruz perdieron la vida. La cifra siguió ascendiendo el 20 de noviembre con otro tigrillo y un ganso chino, y el 21 de noviembre un mono araña. Para el 23 de noviembre, dos avestruces más murieron.

Preocupación por salto a mamíferos

La situación se considera más delicada por la transmisión del virus a los mamíferos, especialmente a los monos araña, donde ya se han registrado decesos. El principal temor de las autoridades es que este salto epidemiológico genere un ciclo de contagio continuo dentro de otras especies de mamíferos. La regidora explicó que las aves son las más vulnerables y expuestas, citando la cantidad total de 400 aves bajo vigilancia como un punto crítico de análisis para determinar la gravedad del brote.

Medidas de bioseguridad implementadas

Con el cierre efectivo del parque a partir de este miércoles, se han desplegado múltiples acciones correctivas. Parte del personal ha sido enviado a trabajar desde casa para reducir el hacinamiento y el riesgo de transmisión interna. Se acordonó específicamente el área de las aves, se adquirieron tapetes desinfectantes y se implementaron fumigaciones intensivas. Estas medidas buscan asegurar que la infraestructura del zoo no actúe como vector para la expansión del virus a otras zonas o especies colindantes.