La WWE lamenta el fallecimiento de Bronson Reed a los 38 años tras complicaciones médicas por lesiones recibidas en Crown Jewel. Conoce los detalles.

La lucha libre mundial atraviesa un momento de profundo dolor tras la confirmación del fallecimiento de Bronson Reed, estrella de la WWE. El luchador de 38 años no logró superar las complicaciones médicas derivadas de una lesión sufrida durante el evento Crown Jewel. Su muerte ha dejado a la comunidad de la lucha libre en estado de luto y shock.

Detalles de la Lesión Fatal en Crown Jewel

La tragedia tuvo su origen en Arabia durante la lucha entre Bronson Reed y su oponente Oba Femi. En una secuencia específica, Oba Femi lanzó a Reed desde una altura aproximada de tres metros y medio. El movimiento, conocido como blue thunder bomb o una variante de esta proyección, provocó que Reed cayera al vacío sobre unas mesas. El impacto golpeó directamente su zona de espalda baja, generando lesiones internas severas.

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Fuentes cercanas a Reed revelaron que la caída resultó en múltiples costillas rotas y un riñón lacerado. Estas heridas graves requirieron una intervención quirúrgica urgente para estabilizar su condición. Sin embargo, la situación se volvió crítica cuando el riñón dañado causó una mala coagulación de la sangre. Este complicó su recuperación y requirió tratamientos continuos desde aquel evento.

Posiciones y Contexto Médico de la WWE

Antes de que se reportara su muerte el viernes por la tarde, la WWE tenía a Bronson Reed en la lista de lesionados programada para un periodo largo. El luchador permaneció en Arabia Saudita recibiendo atención inicial antes de ser trasladado a Estados Unidos para un seguimiento más especializado. La lucha libre mundial volvió a vestir de luto por la pérdida de un gladiador que había sido padre y esposo de la luchadora Paige.

Reed, conocido por su corpulencia de 1.83 metros y un peso entre 130 y 140 kilos, no destacaba por su agilidad, pero sus facultades dentro del ring eran indiscutibles. Su fallecimiento a los 38 años es especialmente lamentable considerando que su esposa Paige se encuentra embarazada. La noticia ha golpeado fuertemente a la familia de la estrella y a sus compañeros de la empresa.

Impacto Real y Próximos Pasos del Caso

La muerte de Bronson Reed ha generado una ola de condolencias en la industria del entretenimiento deportivo. Su esposa, la reconocida luchadora Paige, ahora enfrenta el desafío de criar a su hijo en condiciones muy difíciles. La WWE ha colocado el moño de luto oficial, reconociendo la pérdida de uno de sus talentos más notables en los últimos años.

El incidente en Crown Jewel ha sido analizado por expertos en seguridad de la lucha libre debido a la gravedad de la maniobra y las consecuencias posteriores. La caída sobre las mesas y el subsiguiente daño renal demostraron que incluso las luchas controladas pueden tener riesgos fatales. La comunidad está esperando más declaraciones sobre las medidas que la WWE implementará para prevenir tragedias similares en el futuro.