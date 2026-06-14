Muerte de Gaspi: La reacción desgarradora de El Rubius y el impacto en la comunidad de creadores

El accidente aéreo en Río de Janeiro que cobró la vida del influencer argentino Gaspar Prim, Gaspi, ha provocado una ola de dolor en las redes sociales. El streamer español El Rubius, amigo cercano de la víctima, se enteró de la noticia en medio de una transmisión en vivo y reaccionó con un emotivo mensaje. Este artículo detomina los hechos, la amistad entre ambos creadores y las muestras de apoyo de la comunidad internacional.

La repentina y trágica muerte del influencer argentino Gaspar Prim, conocido en el mundo digital como Gaspi , en un accidente aéreo donde colisionaron dos helicópteros, ha sacudido profundamente a la comunidad de creadores de contenido y a sus seguidores en todo el mundo.

El suceso ocurrió en la mañana de este domingo 14 de junio en la zona oeste de Río de Janeiro, Brasil, cuando dos aeronaves chocaron en pleno vuelo. Uno de los helicópteros se estrelló contra un concesionario de automóviles que en ese momento tenía varios vehículos eléctricos estacionados, lo que desató un incendio que fue rápidamente controlado por el cuerpo de bomberos local, según informó la agencia Associated Press.

La noticia del fallecimiento de Gaspi, quien tenía una gran base de seguidores en Latinoamérica y España, se propagó como pólvora en las redes sociales, desencadenando una ola de consternación y homenajes por parte de amigos, colegas y fans que reconocían su talento, creatividad y calidez humana. Entre las reacciones más virales y conmovedoras se encuentra la del popular streamer español Rubius, whose real name is Rubén Doblas Gundersen, quien se enteró de la terrible noticia mientras realizaba una transmisión en vivo para su audiencia.

Al ver cómo su chat se inundaba con mensajes sobre la muerte de Gaspi, Rubius inmediatamente pausó su directo para verificar la información en otras redes sociales. Tras confirmar la veracidad de la tragedia, cerró la transmisión visiblemente afectado, al borde de las lágrimas, y poco después publicó un emotivo mensaje en la plataforma X (antes Twitter), donde se declaraba "destrozado" y dedicaba unas palabras de despedida a su amigo. En su publicación, Rubius expresó: "Estoy destrozado.

Pocas veces conoces en este mundo a alguien tan creativo, talentoso y buena persona. Te lo dije en su momento y lo repito hoy: fuiste de los mejores que han existido. Hacen falta más personas como tú en este mundo. Descansa en paz allá donde estés, Gasp".

Este mensaje rápidamente se volvió viral, generando millions of reproductions, likes y comentarios de solidaridad. La amistad entre Gaspi y El Rubius se forjó principalmente durante la edición número cinco de La Velada del Año, un evento de boxeo entre streamers organizado por el propio Rubius, en el que Gaspi participó como uno de los peleadores.

A partir de esa experiencia, ambos desarrollaron una relación cercana que derivó en múltiples colaboraciones en videos, directos y contenido variado, incluyendo divertidos sketches que se volvieron virales en YouTube y otras plataformas. Su química y camaradería era evidente para sus seguidores, quienes apreciaban la autenticidad y el buen humor que ambos compartían.

La muerte de Gaspar Prim no solo deja un vacío en la comunidad de influencers y streamers, sino que también ha recordado a muchos la fragilidad de la vida y la importancia de valorar las conexiones auténticas que se construyen en el ámbito digital, muchas veces trascendiendo a la amistad real. La investigación sobre las causas del accidente aéreo en Río de Janeiro continúa en manos de las autoridades brasileñas, mientras el mundo del entretenimiento en línea llora la pérdida de un talento joven y prometedor que, sin duda, dejó una huella imborrable en quienes lo conocieron y en su audiencia





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