Muerte de inmigrante venezolano bajo custodia de ICE en Texas genera críticas

Franklin Portillo-Zapata falleció en custodia del ICE en Texas por complicaciones médicas. La demora en el anuncio de su muerte ante las elecciones de EE.UU. desata investigación y protestas.

Franklin Portillo-Zapata, un ciudadano venezolano de 53 años, falleció el 29 de octubre de 2026 en el Hospital Bautista North Central de San Antonio, Texas, mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). El deceso no se hizo público hasta el 2 de noviembre, fecha coincidente con la víspera de las elecciones intermedias nacionales.

Según un comunicado oficial publicado en el sitio web de la agencia federal, Portillo-Zapata había ingresado al centro médico el 30 de septiembre, procedente del Centro de Procesamiento de Inmigración del Condado de Karnes. Permaneció internado durante casi un mes, donde fue tratado por complicaciones de salud graves que incluían sepsis, pancreatitis aguda e insuficiencia renal terminal.

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Detalles médicos y protocolo de la agencia federal

La Oficina de Operaciones de Detención y Deportación de San Antonio (ERO) confirmó que notificó el fallecimiento a los familiares del difunto y envió un correo electrónico a la Embajada de Venezuela. El protocolo estándar de la agencia exige informar estos casos al Congreso, a organizaciones no gubernamentales y a los medios de comunicación, además de publicar los detalles disponibles en su página de notificaciones de muertes bajo custodia.

No obstante, la agencia federal no precisó en su comunicado cuándo comenzaron específicamente las complicaciones médicas ni ofreció detalles adicionales sobre la evolución del estado de salud del inmigrante durante su estancia. Actualmente, la causa oficial de muerte sigue pendiente de una evaluación médica más exhaustiva que determine los factores exactos del deceso.

Testimonios familiares sobre negligencia alegada

Angélica, una amiga cercana que reconoció el cuerpo del difunto en el hospital, relató que se encontró con tres agentes de migración en la habitación cuando llegó al centro de salud. Afirmó que los agentes salieron al entrar ella, lo que interpretó como un gesto de respeto, y añadió que su amigo ya había fallecido cuando llegó. "Lo perdimos, todo fue muy rápido", expresó en referencia a la rapidez del desenlace.

Por su parte, un familiar de Portillo-Zapata, quien ofreció una entrevista a N+ Univision desde el extranjero solicitando el anonimato, aseguró que su hermano llevaba una vida saludable y que su único problema médico previo era el asma. El familiar señaló que era una persona que no fumaba ni bebía alcohol, dedicada al trabajo, y que informó sobre su padecimiento respiratorio durante la detención sin recibir atención oportuna. "Mi hermano lo único que sufría era asma. Él avisó que tenía asma y eso, pero no le hicieron caso", declaró.

Cronología de enfrentamientos con autoridades fronterizas

Portillo-Zapata ya había tenido antecedentes con las autoridades estadounidenses. En junio de 2023 fue interceptado por la Patrulla Fronteriza y deportado a México. Poco más de un mes después, el 12 de julio de ese mismo año, intentó ingresar nuevamente a Estados Unidos, quedando en libertad bajo fianza y recibiendo una notificación para comparecer ante un juez de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR). Su último arresto ocurrió el 30 de agosto de 2026, durante una operación de control migratorio en San Antonio.

Impacto político y exigencias de reforma migratoria

El anuncio del fallecimiento se produjo un día antes de los comicios del 3 de noviembre, en un momento crítico en que la contienda electoral dominaba la agenda pública estadounidense. Esta coyuntura ha intensificado las críticas de organizaciones comunitarias en Texas, quienes exigen frenar las redadas de ICE tras los resultados electorales. La comunidad local ha expresado su necesidad de dejar de sentirse perseguida por las autoridades de inmigración.

La situación ha llevado a la familia a solicitar una investigación formal sobre lo ocurrido. Angélica cuestionó abiertamente la atención recibida por Portillo-Zapata durante su detención, calificándola de negligencia y pidiendo justicia tanto para él como para otros inmigrantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Las autoridades federales mantienen que las instalaciones cuentan con acceso a consultas médicas y atención de emergencia durante las 24 horas, pero la familia insiste en la falta de respuesta inmediata a las necesidades médicas previas del difunto.