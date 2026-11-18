La familia de Javier Nungaray Martínez, de 17 años, cuestiona la muerte por suicidio en su preparatoria de Los Angeles tras una pelea en clase y la falta de comunicación oficial.

La tragedia en Los Angeles ha cobrado la vida de Javier Nungaray Martínez, un estudiante de 17 años que murió tras caer desde el cuarto piso de su escuela preparatoria. Las circunstancias fatales comenzaron con un alterqueo violento dentro de un salón de clases, un incidente que desencadenó una secuencia de eventos que terminaría en la muerte del joven. Aunque las autoridades han catalogado el caso como un suicidio, la familia de la víctima ha emitido un rechazo tajante a esta conclusión oficial.

Willian Nungaray, padre del joven fallecido, ha expresado su profundo dolor y confusión ante la versión presentada por el sistema. La madre del estudiante ha denunciado abiertamente la falta de comunicación y transparencia por parte de las instituciones educativas. Aseguran que nunca recibieron una llamada telefónica que les informara sobre la gravedad de la situación, ni tampoco condolencias inmediatas por parte de los funcionarios del distrito escolar.

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Detalles del Incidente Escolar y la Caída

Según los testimonios recopilados por la familia, el incidente tuvo lugar durante una jornada escolar habitual. Javier Nungaray Martínez participó en una pelea dentro de su salón de clases antes de que ocurriera la fatal caída. El distrito escolar ha mantenido una postura cautelosa, afirmando que acompaña a la familia en su dolor, pero ha fallado en proporcionar los detalles específicos del altercado que llevaron a la tragedia.

La versión oficial sostiene que el estudiante se quitó la vida tras el conflicto. Sin embargo, los familiares argumentan que no se les ha permitido acceder a la información completa sobre los testigos presentes en el aula. La falta de una explicación clara sobre quién más estuvo involucrado en la pelea ha generado sospechas y una profunda desconfianza hacia la narrativa única presentada por las autoridades.

Testimonios de la Familia y Negación del Suicidio

Willian Nungaray describió a su hijo como un muchacho simpático, amable, sencillo y humilde. Contrario a la teoría del suicidio, la familia asegura que Javier tenía muchas ganas de vivir y planes claros para su futuro. El joven disfrutaba de juegos en línea, salía de paseo con amigos y pasaba su tiempo libre con su familia, lo que contradice cualquier indicio de depresión o tendencias suicidas.

La madre del estudiante ha revelado que intentó comunicarse con la escuela en los momentos inmediatamente posteriores al incidente, pero sus llamadas fueron colgadas repetidamente. No fue hasta que se comunicó con una pariente, Lilia, que se enteró de que su hijo estaba en el hospital. Este silencio institucional ha sido interpretado por la familia como un intento de ocultar responsabilidades o detalles incómodos del alterqueo.

Presiones al Distrito Escolar y Busqueda de Justicia

La familia cree que el distrito escolar está intimidando a los testigos para que no compartan su versión de los hechos. Willian Nungaray ha señalado que la falta de colaboración de los maestros y compañeros sugiere un ambiente de miedo o coerción dentro de la institución. La madre ha expresado su frustración porque la escuela no da la cara públicamente para explicar qué ocurrió exactamente antes de la caída.

Ante esta situación, la familia ha contratado servicios legales para buscar una clarificación completa de los eventos. Su objetivo es demostrar que la muerte de Javier no fue un acto voluntario de autodestrucción, sino el resultado de un contexto escolar complejo y posiblemente negligente. Exigen que la investigación oficial considere las múltiples versiones y la evidencia que contradice la conclusión de suicidio.

Impacto Social y Próximos Pasos Legales

Este caso ha generado una conmoción significativa en la comunidad educativa de Los Angeles. La discrepancia entre la versión oficial y los testimonios familiares resalta la necesidad de transparencia en las investigaciones de muertes estudiantiles. La familia insiste en que se permita a los testigos hablar libremente sin temor a represalias institucionales.

Los abogados de la familia están preparando los pasos legales necesarios para impugnar la conclusión del suicidio. Se espera que presenten nuevas evidencias y soliciten revisiones independientes de la escena del incidente. La búsqueda de justicia para Javier Nungaray Martínez continúa, con la familia demanding accountability y respuestas concretas sobre las acciones de la escuela y las autoridades.