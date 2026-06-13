Muerte de joven en salto de puentismo en Limeira por fallas en la sujeción del arnés

Una joven de 21 años perdió la vida al caer sin arnés durante un salto de puentismo en la ruta de la Ponte do Esqueleto, en Limeira (São Paulo). La Policía Militar señaló la ausencia de fijación adecuada de los cables de seguridad y detuvo a seis personas vinculadas al incidente.

Una trágica falla en los protocolos de seguridad provocó la muerte de una joven durante una actividad de puentismo en el municipio de Limeira , en el interior del estado de São Paulo.

Según los reportes preliminares de la Policía Militar, el accidente ocurrió alrededor de las 10:00 horas locales en la popular zona de senderismo conocida como la Ponte do Esqueleto, un estrecho paso colgante que se extiende a unos treinta a treinta‑y‑cinco metros sobre el vacío y que atrae a turistas y adrenalínicos que practican deportes extremos como el bungee‑jump y el rope‑jump. En el momento del salto, los instructores que acompañaban a la participante no aseguraron de manera adecuada los arneses ni los cables de seguridad, lo que dejó a la joven sin ningún tipo de sujeción y la lanzó directamente al aire.

La falta de sujeción provocó que la víctima, identificada como María Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años, impactara contra la piedra del precipicio, provocando un politraumatismo de gravedad que resultó fatal





LaCronicaDeHoy / 🏆 34. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Accidente Puentismo Seguridad Limeira Policía Militar

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La tragedia que une a Raúl Jiménez en 2026 con Fernando Quirarte en el Mundial de 1986Raúl Jiménez cumplió una promesa en el Mundial 2026 con una emotiva dedicatoria

Read more »

Tras el fracaso de ‘Furiosa’, George Miller quiere hacer una última película de ‘Mad Max’ y una serie de televisiónEl cineasta estaría trabajando en una última película de ‘Mad Max’ y una posible serie

Read more »

Isaac del Toro Conquista la Etapa 7 del Tour Auvergne-Rhone-Alpes 2026Tras una batalla en el ascenso final, el de Ensenada logró una brillante victoria en solitario

Read more »

‘El día de la revelación’ apunta a un récord en taquilla para Steven Spielberg en su debutSu llegada ocurre en una temporada competitiva, con 'Obsession' manteniendo una racha poco común

Read more »