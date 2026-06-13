Muerte de líder del Tren de Aragua en operativo en Venezuela: EE.UU. lo califica como 'mensaje claro' contra narcoterroristas

Estados Unidos confirmó la muerte de 'Niño Guerrero', máximo líder del Tren de Aragua, en un operativo militar terrestre realizado en Venezuela. La administración Trump asegura que esto demuestra que no hay refugio para narcoterroristas en la región, mientras analistas advierten sobre implicaciones diplomáticas y posibles represalias.

El gobierno de Estados Unidos confirmó la muerte de Héctor Guerrero, alias ' Niño Guerrero ', líder de la organización criminal transnacional Tren de Aragua, en un operativo militar terrestre llevado a cabo en territorio venezolano.

Según informaciones oficiales, la operación fue ejecutada por fuerzas especiales en coordinación con la llamada Coalición Anticártel de las Américas (A3C). Patrick Weaver, subjefe de gabinete del secretario de Defensa, declaró en la plataforma X que esta acción forma parte del compromiso asumido por la administración del presidente Donald Trump de desmantelar las redes criminales que operan en la región. Weaver enfatizó que la muerte del cabecilla envía 'un mensaje claro para América Latina': no existe refugio para los narcoterroristas.

Este episodio marca un hito en la política de seguridad exterior de Estados Unidos, que ha intensificado sus medidas contra grupos considerados amenazas a la estabilidad hemisférica. El Tren de Aragua, originario de Venezuela, ha expandido sus operaciones a múltiples países de América Latina y ha sido vinculado con actividades de extorsión, trata de personas y tráfico de drogas. La Casa Blanca ha calificado a la organización como una de las más peligrosas de la región.

La eliminación de su máximo líder podría desencadenar luchas internas por el control del grupo o, por el contrario, una escalada de violencia en respuesta al golpe. Analistas políticos señalan que la operación, si se confirmó en territorio venezolano sin el consentimiento del gobierno de Nicolás Maduro, constituiría una violación de soberanía que podría tener repercusiones diplomáticas. Hasta el momento, las autoridades venezolanas no se han pronunciado sobre los hechos.

Mientras tanto, en el ámbito doméstico estadounidense, el expresidente Donald Trump, en un acto público, volvió a criticar a México por el flujo de drogas que ingresan a Estados Unidos y sugirió que la renovación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no está asegurada. Este contexto de tensiones regionales acompaña la noticia del operativo exitoso, según la versión estadounidense.

La muerte de 'Niño Guerrero' ha sido celebrada por sectores republicanos, que la describieron en términos duros como 'muerto como un perro', reflejando la retórica beligerante empleada en ciertos círculos políticos. La comunidad internacional observa con atención las implicaciones de este hecho, que podría redefinir las dinámicas de seguridad en el continente.

Por otro lado, en México, la violencia organizada continúa azotando varias entidades. En Sinaloa, por ejemplo, se reportó un ataque armado en Culiacán que dejó dos personas fallecidas y un hombre privado de su libertad, además de cinco heridos por disparos. Estos hechos ocurren en medio de un clima de inseguridad persistente.

En el plano político interno, el partido Morena anunció la realización de 200 asambleas informativas en todo el país los días 13 y 14 de junio, con el objetivo de 'defender' la soberanía nacional y los principios de la Cuarta Transformación (4T). Estas asambleas buscan movilizar a la base social en medio de debates sobre seguridad y relaciones exteriores.

En una nota cultural, el Centro Kennedy de Washington D.C. eliminó completamente el nombre de Donald Trump de su fachada, cumpliendo con una orden judicial que revertía un cambio de denominación previo. Este incidente refleja las divisiones políticas que persisten en instituciones culturales estadounidenses. En conjunto, estas informaciones pintan un panorama complejo para América Latina, marcado por operaciones extraterritoriales, violencia interna y tensiones diplomáticas. La muerte del líder del Tren de Aragua es presentada por EE.

UU. como un triunfo en la lucha contra el crimen organizado, pero sus consecuencias reales aún están por verse





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