Muerte de madre de Raúl Calderón revela impunidad en asesinato de músico en Zacatecas

Fallece María de la Luz Samaniego, madre del músico asesinado Raúl Calderón. Su carta final expone la protección política que permitió la impunidad del exalcalde de Guadalupe.

María de la Luz Samaniego, madre del abogado y músico Raúl Calderón Samaniego, falleció el viernes pasado en Zacatecas. Este evento ocurre casi cuatro años después del asesinato de su hijo, bajista del grupo de rock Los Románticos de Zacatecas. Su muerte ha generado una profunda reacción en la opinión pública debido a las circunstancias no resueltas del crimen.

Desaparición y asesinato en el centro

Raúl Calderón desapareció a finales de diciembre de 2022. Antes de su desaparición, su padre presentó capturas de pantalla donde el músico expresaba que lo buscaban en Guadalupe para asesinarlo. La última llamada de Raúl a su madre fue el 31 de diciembre, anunciando que viajaba entre Jerez y Zacatecas.

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El 1 de enero, su familia acudió a su departamento en el centro de la capital estatal. No encontraron a nadie ni su vehículo. El día 2, las autoridades registraron el inmueble y hallaron el cuerpo de Raúl en el sillón de la sala. Había sido ejecutado con cuatro disparos y le habían sustraído su teléfono celular.

Conexiones políticas y pruebas

Las imágenes de la cámara C5 mostraron la llegada de dos individuos al edificio el 31 de diciembre. Una mujer, quien dio acceso al segundo sujeto, salió en tres minutos. El otro permaneció diez minutos más. La camioneta utilizada tenía placas a nombre de Jaime Isaac Chávez Padilla, empleado de la fiscalía y hermano del entonces alcalde de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla.

Julio César Chávez era cercano al gobernador David Monreal. Las líneas telefónicas activas cerca del departamento en el momento del crimen correspondían al alcalde y a su esposa, María de Jesús Solís Gamboa. La investigación indicó que ella permitió el ingreso del alcalde, quien disparó cuatro veces con un arma calibre .380.

Impunidad y protección estatal

El fiscal Francisco Murillo declaró que la investigación continuaría independientemente del poder político. Sin embargo, el alcalde desapareció públicamente y cuatro meses después fue desaforado con una orden de aprehensión. En abril de 2023, él y su esposa obtuvieron un amparo para evitar su detención, congelando el caso.

La madre de Raúl envió una carta al secretario de seguridad, Arturo Medina Mayoral, denunciando que el estado protegía a los responsables. Expresó su miedo constante y su deseo de ver justicia antes de morir. La respuesta oficial fue que la secretaria no tenía competencia y remitió el caso a la misma fiscalía que lo congeló.

Reacción ante el fallecimiento

La noticia del deceso de María de la Luz Samaniego provocó una oleada de indignación en las redes sociales. Ante la presión generada, la fiscalía a cargo de Cristian Paul Camacho Osnaya decidió registrar nuevamente la vivienda del exalcalde. Este registro replicó acciones ya realizadas en abril de 2023, sin aportar novedades sustanciales al caso.

Antes de fallecer, la madre de Raúl preguntó si su carta había tenido respuesta. Su familia no quiso quitarle la esperanza y ocultó la verdad burocrática. Sus últimas palabras fueron un reclamo por justicia. El caso permanece sin resolverse mientras la familia busca verdad y castigo para los responsables.