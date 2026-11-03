Muerte de menor en Lomas de Santa Cruz y expropiación en Tránsito

Trágico balance en CDMX: fallece menor en accidente fatal en Iztapalapa por exceso de velocidad. La Secretaría de Gobierno declara utilidad pública en Tránsito para sustituir vivienda de alto riesgo estructural.

El balance de seguridad y gestión habitacional en la Ciudad de México registra dos episodios críticos que afectan directamente a la ciudadanía en el oriente y el centro de la capital. Por un lado, se confirma la muerte de un motociclista menor de edad en la alcaldía Iztapalapa, tras un choque fatal donde se descartó el uso de casco. Por otro, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México publicó una declaratoria de utilidad pública que inicia el proceso de expropiación en la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc, para resolver un riesgo estructural grave.

Accidente fatal en Lomas de Santa Cruz

Un joven motociclista que circulaba por las calles de la colonia Lomas de Santa Cruz, ubicada en la alcaldía Iztapalapa, perdió la vida tras sufrir un accidente de tránsito severo. La colisión se registró específicamente en el cruce de las calles Villa Frati y Villa Mayo, donde las circunstancias del hecho fueron letales para el conductor menor de edad. Al momento del incidente, el joven quedó tendido sobre la vía pública, inerte junto a la motocicleta que conducía en ese momento.

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Tras el reporte de emergencia a las autoridades competentes, se solicitó el apoyo inmediato de los servicios médicos para atender a la víctima. Sin embargo, cuando el personal de salud llegó al lugar, ya no existían signos vitales en el motociclista, lo que confirmó su fallecimiento in situ. Esta situación lamentable ha generado un clima de duelo y preocupación en la comunidad local por la pérdida de una vida joven.

Las autoridades mantuvieron la zona a resguardo mientras se realizaban las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las investigaciones preliminares. Los datos iniciales indican que presuntamente el conductor viajaba a exceso de velocidad en el momento del accidente. Asimismo, se determinó que el joven no portaba casco de protección, un factor agravante que contribuyó a la gravedad de las lesiones sufridas.

Declaratoria de utilidad pública en Tránsito

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México publicó una declaratoria de utilidad pública sobre un inmueble específico en el número 268 de la calle Alfredo Chavero, en la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc. Este acto administrativo tiene como propósito fundamental desarrollar un programa de vivienda de interés social y popular, buscando mejorar las condiciones de vida de los residentes afectados. La publicación oficial busca formalizar la necesidad de intervenir en la propiedad para garantizar la seguridad de los habitantes.

De acuerdo con lo publicado en la Gaceta Oficial de la capital, el inmueble en cuestión presenta un alto riesgo estructural que compromete la integridad física de sus ocupantes. Por esta razón, se contempla la sustitución de las viviendas existentes para mejorar las condiciones de seguridad y habitabilidad. La medida responde a la necesidad urgente de reemplazar una estructura que ya no cumple con los estándares básicos de vivienda digna y segura para sus moradores.

Justificación técnica y cronología del proceso

La Secretaría detalló que, mediante un oficio emitido el 24 de julio de 2025, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones determinó que el inmueble carece de las condiciones de seguridad necesarias. Esta evaluación técnica fue crucial para clasificar la edificación como de alto riesgo estructural, validando la intervención estatal. La fecha del informe técnico establece el punto de partida legal para las acciones posteriores de desalojo y reubicación.

Ante esta situación crítica, el Comité del Patrimonio Inmobiliario, durante su sesión ordinaria del 20 de mayo de 2026, consideró procedente iniciar los trámites para la expropiación del predio. Esta decisión se tomó a solicitud de la Secretaría de Vivienda y del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, conocido como Invi. La coordinación entre estas instituciones busca agilizar la respuesta ante la emergencia habitacional detectada en la zona.

Impacto en residentes y próximos pasos

El documento oficial señaló que las personas que actualmente ocupan el inmueble aceptaron las condiciones generales del programa de sustitución de vivienda. Como parte de este acuerdo, se comprometieron a desocupar el lugar y reubicarse por sus propios medios durante el tiempo que duren los trabajos de demolición y construcción. Esta colaboración es esencial para permitir que las obras procedan sin mayores retrasos legales.

Los residentes deberán permanecer en albergues o viviendas temporales hasta que les sean entregadas las nuevas viviendas dentro del programa de interés social. Este proceso implica una transición compleja para las familias afectadas, pero representa una oportunidad para salir de una situación de riesgo estructural. La administración pública asume la responsabilidad de garantizar que la nueva vivienda cumpla con los requisitos de seguridad prometidos en la declaratoria.