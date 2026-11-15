Muerte de regidora de Texhuacan: Ahued rechaza politización del caso

Ricardo Ahued exige no vincular el doble homicidio de Juana Tzanahua y Gervacio Hernández con la política. La FGE investiga el ataque en Zongolica.

El secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, declaró públicamente que no se deben atribuir motivos políticos al doble homicidio ocurrido en la sierra de Zongolica. Este llamado a la prudencia lo hizo tras el ataque armado que costó la vida de la regidora de Texhuacan, Juana Tzanahua Gálvez, y de su esposo, Gervacio Hernández Mellado. La Fiscalía General del Estado (FGE) ya inició las diligencias correspondientes para esclarecer estos crímenes.

Detalles del ataque en carretera Zongolica

La violencia estalló alrededor de las 14:20 horas del sábado 14 de noviembre sobre la carretera Apoxteca-Aticpac. En ese momento, Juana Tzanahua Gálvez y Gervacio Hernández Mellado viajaban en un automóvil Nissan March blanco. Los dos políticos estatales se trasladaban acompañados por una tercera persona, identificada posteriormente como Isaura Chipahua Cuahutzihua.

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Hombres armados interceptaron el vehículo en movimiento e hicieron fuego contra sus ocupantes. Gervacio Hernández Mellado, quien presidía el Comité Municipal del PRI y había sido candidato a la alcaldía, murió a consecuencia directa de las heridas de bala recibidas durante la emboscada.

Juana Tzanahua Gálvez, regidora única del Ayuntamiento de Texhuacan, fue trasladada de urgencia a un hospital de Zongolica. Lamentablemente, falleció mientras recibía atención médica tras sufrir las lesiones provocadas por los disparos.

Investigación fiscal y hallazgos forenses

Las autoridades locales aseguraron el lugar de los hechos y registraron al menos 16 casquillos percutidos en las inmediaciones del automóvil. El vehículo presentaba múltiples impactos de bala que corroboran la violencia del asalto. Isaura Chipahua Cuahutzihua, la tercera ocupante del Nissan, resultó herida en la agresión y fue ingresada en estado de observación hospitalaria.

Ricardo Ahued Bardahuil reconoció que aún no se dispone de información sobre personas detenidas ni sobre las causas definitivas de la agresión. El funcionario indicó que corresponde a las autoridades ministeriales esclarecer el doble homicidio sin anticipar conclusiones prematuras.

Rechazo a vincular crimen con procesos electorales

Ante la cercanía del próximo proceso electoral, algunos sectores cuestionaron si el crimen podría estar relacionado con el entorno político. Ahued Bardahuil rechazó establecer dicha vinculación sin conocer los resultados de las investigaciones forenses y operativas.

El secretario de Gobierno señaló que cualquier hipótesis sobre las circunstancias del atentado debe sustentarse en los elementos recabados por la Fiscalía. Insistió en que no se debe politizar el caso mientras no se conozcan los móviles reales del ataque.

Contexto de violencia en la región veracruzana

El asesinato de la pareja de Texhuacan se suma a una lista preocupante de crímenes contra actores políticos en la entidad. Entre los casos más recientes figura el del exdirigente perredista Juan Carlos Mezhua Campos, ocurrido en noviembre de 2025. También se recuerda el asesinato del diputado federal Benito Aguas Atlahua, ocurrido en diciembre de 2024.

Durante una entrevista en el Congreso del Estado, Ahued Bardahuil indicó que en algunos casos de violencia política también interviene la Fiscalía General de la República (FGR). Sin embargo, no precisó si esa dependencia participará específicamente en las investigaciones por el ataque en Texhuacan.

Posibles medidas de protección electoral

La dirigencia estatal del PRI condenó el ataque y exigió una investigación exhaustiva que permita identificar a los responsables. El partido solicitó que los autores materiales e intelectuales sean llevados ante la justicia para restablecer el estado de derecho.

Ricardo Ahued afirmó que el Gobierno estatal mantendrá los mecanismos de coordinación con las autoridades electorales. El objetivo es brindar protección a las candidatas y candidatos que enfrenten amenazas o situaciones de riesgo en las próximas elecciones.