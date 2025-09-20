Muerte de residente de anestesiología en Guadalajara: Familia exige investigación y esclarecimiento

La muerte de Nicole Stark Carrillo, médica residente de anestesiología, en el Hospital General Regional 46 del IMSS en Guadalajara, ha generado reclamos de la familia por las circunstancias del deceso y el inicio de una investigación ministerial. Familiares cuestionan la atención brindada y sospechan negligencia o participación de terceros.

La muerte de Nicole Stark Carrillo , una médica residente de tercer año en anestesiología de 27 años, ha conmocionado a la comunidad médica y generado una profunda tristeza en Guadalajara . El trágico suceso ocurrió la madrugada del 16 de septiembre en el Hospital General Regional Número 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS ), desencadenando reclamos de la familia y el inicio de una investigación ministerial por parte de la Fiscalía General del Estado de Jalisco.

Nicole fue encontrada sin vida en el área de descanso de los médicos, un espacio que debería ser sinónimo de seguridad y resguardo, pero que en esta ocasión se convirtió en el escenario de una pérdida irreparable. El hallazgo ocurrió poco antes de las seis de la mañana, al finalizar su turno de guardia, dejando tras de sí un vacío inmenso y una serie de interrogantes que la familia busca desesperadamente responder. El IMSS y la Fiscalía han emitido comunicados ofreciendo versiones institucionales sobre la atención brindada y el avance de las indagatorias, pero la familia, sumida en el dolor y la incertidumbre, asegura que las circunstancias que rodearon la muerte de Nicole son “extrañas” y exige una investigación exhaustiva para determinar si hubo negligencia o participación de terceros. La comunidad médica, colegas y amigos de Nicole, se han unido a la familia en su clamor por justicia y transparencia, manifestando su consternación y solidaridad ante esta trágica pérdida. La investigación en curso busca esclarecer las causas de la muerte, determinar si se cumplieron los protocolos médicos y responsabilidades, y descartar cualquier posible acto criminal. La narrativa compartida por los familiares revela detalles inquietantes sobre las últimas horas de vida de Nicole. Según el testimonio del tío de la víctima, Héctor Carrillo, Nicole inició su turno de guardia el 15 de septiembre a las 07:00 horas. Durante la jornada, sufrió un desvanecimiento mientras se encontraba en quirófano. Tras recuperar la conciencia, fue trasladada a urgencias para una revisión, pero inexplicablemente regresó a sus labores y le indicaron que descansara. El relato de Héctor Carrillo describe un escenario de atención médica cuestionable, donde se plantea la posibilidad de una falta de seguimiento adecuado a la condición de Nicole tras su desvanecimiento. El testimonio detalla la secuencia de eventos: el desmayo en quirófano, la revisión superficial, el regreso al trabajo, el descanso forzado y finalmente, el trágico descubrimiento a la mañana siguiente. La familia denuncia que la autopsia, según lo que les fue comunicado, determinó una asfixia por causa indeterminada, lo que alimenta la hipótesis de un posible homicidio o una intervención externa que aún no ha sido esclarecida. La familia exige una investigación “minuciosa” y que se determine si se cumplieron los protocolos de atención tras el desmayo inicial. El IMSS en Jalisco, por su parte, emitió un comunicado informando que la residente recibió atención de emergencia desde el primer momento y que el equipo médico actuó de inmediato para brindarle auxilio, aunque sin éxito. El director del Hospital General Regional 46, Wilberto Gutiérrez Astorga, declaró que la institución reportó el hecho a las autoridades ministeriales y que ha colaborado con las investigaciones, además de prestar apoyo a los familiares. El comunicado del IMSS destaca el apoyo de trabajo social y la colaboración con las autoridades en el esclarecimiento de los hechos. El pronunciamiento del IMSS Jalisco expresa solidaridad con la familia y su compromiso con el seguimiento del caso, pero no aclara las dudas que plantea la familia. La incertidumbre y el dolor prevalecen, mientras la investigación continúa en busca de la verdad y la justicia para Nicole Stark Carrillo





