Muerte de un joven en la playa Villa Rica genera inconformidad en la comunidad

La muerte de un joven de aproximadamente 22 años en la playa Villa Rica ha generado inconformidad entre comerciantes y prestadores de servicios turísticos en la comunidad de Poza Rica. La situación ha llevado a los residentes y visitantes a exigir que las autoridades tomen medidas para prevenir futuros accidentes en la playa.

La muerte de un joven de aproximadamente 22 años por ahogamiento en la playa Villa Rica ha generado inconformidad entre comerciantes y prestadores de servicios turísticos.

De acuerdo con personas que se encontraban en el lugar, el joven había terminado sus alimentos cuando decidió entrar al agua para disfrutar del mar. Sin embargo, poco después comenzó a presentar dificultades para mantenerse a flote y terminó desapareciendo entre las olas. La situación generó preocupación entre visitantes y trabajadores de la zona, quienes solicitaron ayuda de inmediato al percatarse de la emergencia.

Las labores de auxilio estuvieron a cargo de un joven salvavidas contratado por habitantes de la comunidad con recursos propios. El rescatista ingresó al mar y logró recuperar a la víctima, además de aplicar maniobras de reanimación. A pesar de los esfuerzos realizados, el joven ya no contaba con signos vitales cuando fue llevado a tierra.

Tras el deceso, comerciantes y prestadores de servicios reiteraron su preocupación por la falta de personal especializado para atender emergencias en la playa, especialmente durante fines de semana y temporadas vacacionales, cuando aumenta considerablemente la presencia de turistas. Señalaron que en distintas ocasiones han solicitado el apoyo de las autoridades municipales para contar con salvavidas asignados de forma oficial, con el objetivo de brindar mayor seguridad a los visitantes.

Luego del reporte, corporaciones de emergencia y autoridades ministeriales arribaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y efectuar las investigaciones correspondientes, así como los procedimientos de ley relacionados con el fallecimiento del joven. La comunidad de Poza Rica sigue en alerta y exige que las autoridades tomen medidas para prevenir futuros accidentes en la playa. La ausencia de salvavidas asignados por el Ayuntamiento ha generado preocupación entre los residentes y visitantes de la zona.

La situación ha llevado a los comerciantes y prestadores de servicios a reiterar su petición de contar con personal especializado para atender emergencias en la playa





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