Muerte del exdiputado indígena Brooklyn Rivera Bryan en Nicaragua destampa críticas por silencio regional y alerta sobre crímenes de lesa humanidad

El fallecimiento del exdiputado y líder miskito Brooklyn Rivera Bryan tras complicaciones derivadas de su detención en condiciones infrahumanas en Nicaragua expone la represión del régimen Ortega-Murillo y el silencio cómplice de gobiernos de izquierda en Latinoamérica. Exigen investigación independiente y se califica el hecho como crimen de lesa humanidad.

El exdiputado Brooklyn Rivera engrosa la lista de opositores que mueren entre rejas, ante el silencio de la izquierda latinoamericana. Mayo 31, 2026 a las 9:05 p.m. GMT-6.

El líder indígena y exdiputado Brooklyn Rivera Bryan murió tras el trato inhumano en la cárcel. Rivera Bryan, de 73 años y fundador del partido indígena Yapti Tasba Masraka, había estado ingresado desde el pasado 7 de marzo en la unidad de cuidados intensivos por complicaciones respiratorias derivadas de las condiciones infrahumanas de las cárceles del régimen Ortega-Murillo.

Contrariamente a la versión oficial, su hija denunció que fue detenido en buen estado y que el gobierno difundió imágenes de condiciones indignas. La muerte ocurre mientras gobiernos de izquierda latinoamericanos, como los de Sheinbaum, Lula da Silva y Gustavo Petro, mantuvieron silencio. El Colectivo Nicaragua Nunca Más exigió una investigación independiente y calificó el hecho como un asesinato, el octavo preso político asesinado desde 2019 y el tercero en diez meses.

El abogado Salvador Marenco afirmó que se configura un crimen de lesa humanidad, con violaciones graves como detención arbitraria, torturas, desaparición forzada y asesinato. La pareja gobernante emitió un comunicado atribuyendo la muerte a una bacteria derivada de la Covid-19 y afirmando que permitieron el acompañamiento familiar, un dato cuestionado por la hija del fallecido que vivía en el exilio.

Rivera Bryan fue una figura clave en la defensa de los derechos territoriales y políticos del pueblo miskito en la Costa Caribe de Nicaragua. Su detención antes de las elecciones regionales de marzo de 2024 generó denuncias de organismos de derechos humanos pero no logró que los gobiernos de izquierda rompieran su postura de silencio cómplice, en un ejercicio de hipocresía que ha calado en la sociedad nicaragüense





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